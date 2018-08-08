"Джигарханян совсем плох": начались тайные переговоры о судьбе театра

Артур Согомонян всюду представляется как большой друг Армена Джигарханяна. Он делает публичные заявления об артисте и от его имени, рассуждает о репертуарной политике театре и личной жизни мэтра. А не так давно был страшно далек от искусства и занимался продажей матрасов.

Очевидцы заметили Артура Согомоняна в холле гостиницы "Рэдиссон Ройал, Москва". И даже сняли его на телефон. Да не одного, а за чашкой чая с актером и режиссером Сергеем Газзаровым. Тот известен по второстепенным ролям в картинах "Родня", "Такси-блюз", "Лимита", "Август. Восьмого". Согомонян сделал Газзарову предложение, о котором тот, кажется, и мечтать не мог.

В холле играл рояль, было достаточно шумно, но отдельные фразы удалось разобрать: "Джигарханян совсем плох... В театре грядет реконструкция..." Согомонян, очевидно, предложил Газзарову пост директора театра. Вообще-то на эту должность назначают в Департаменте культуры, но Согомонян, конечно, попытался бы пролоббировать "своего человечка", а потом серьезно заняться вопросами хлебного здания на Ломоносовском проспекте и мощного бренда "Армен Джигарханян".

Судя по разговору, Газзаров отказался от предложения, поняв, что дело тут мутное. Стоит заметить, что Согомонян, как и Джигарханян, родом из Армении, а Газзаров – из Азербайджана. Впрочем, когда речь идет о больших деньгах, национальность не имеет значения.

Роль Согомоняна в этой истории еще предстоит выяснить – в том числе следственным органам. Недавно из Главного управления Следственного комитета России была получена бумага, в которой говорится: "Установлено, что в действиях Согомоняна А.А. и Мазур Э.В. усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Прим. ред.). Расследование преступлений данной категории отнесено к компетенции органов внутренних дел".

Согомонян любит называть себя "спонсором театра Джигарханяна", но никаких договоров предоставить не может, когда, сколько и кому давал – тоже затрудняется ответить. При этом в закрытой от врагов и журналистов группе Джигарханяна в соцсети Facebook то и дело пишет эссе о жизни гениального артиста.

"Вчера в театре был выходной. Армен Борисович отдыхал после активной и продуктивной недели. Начался новый сезон. Большое количество интересных идей и планов. Предстоит серьезно поработать и многое изменить после бездарного управления Цымбалюк" – сообщил Согомонян накануне.