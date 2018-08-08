Новое несчастье обрушилось на Волочкову

Анастасия Волочкова попала в новую переделку. На сей раз у скандально известной балерины украли полтора миллиона рублей, и она обратилась за помощью к адвокату.

В последнее время Анастасию Волочкову буквально окружает обман. Вначале балерина раскрыла своего личного водителя, обвинив его в мошенничестве и чуть ли не в попытке отравления. Затем артистка узнала, что домработница, служившая верой и правдой в течение многих лет, за ее спиной будто бы вынесла одежду и другие личные вещи Анастасии. Волочкова не раз говорила, что привыкла доверять людям, за что и страдает.

На сей раз балерина убеждена, что ее обманула управляющая компания, занимающаяся инфраструктурой поселка, где живет артистка. Раньше за охрану, вывоз мусора, уборку и поддержание территории в достойном виде она отдавала около 20 тысяч рублей в месяц. Однако "незаметно" ценник вырос до 50 тысяч.

"Такая цифра ее насторожила, ведь соседи платят за те же услуги значительно меньше. Оказывается, подобный произвол происходит в течение нескольких лет. Представляете, какая сумма набежала кому-то в карман? Речь идет о 1,5 миллиона рублей", – цитирует адвоката балерины Владимира Комсолева StarHit.

Пока Волочкова нацелена на то, чтобы решить все вопросы мирным путем. Однако если не получится, танцовщица готова защищать свои интересы в суде. "Я постоянно на связи с Анастасией, консультирую ее по всем вопросам. Сейчас мы собираем документы и составляем акты претензионного порядка, чтобы наши обвинения не были голословными", – сообщил ее официальный представитель.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 29 Июл 2018 в 10:41 PDT

Адвокат указал на тяжелую работу балерины. "Настя своим трудом зарабатывает каждую копейку и не намерена мириться с таким открытым грабежом. Думаю, правда будет на нашей стороне", – заключил специалист по судебным делам.