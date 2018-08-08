Друг высказался о свадьбе Петросяна

Писатель-сатирик Леонид Французов, являющийся близким другом и автором многих монологов Евгения Петросяна, дал откровенное интервью. Он высказался о разрыве юмориста с женой Еленой Степаненко, его помощнице Татьяне Брухуновой и новой свадьбе.

По всей видимости, трещина прошла между Еленой Степаненко и Евгением Петросяном не только в личной жизни, но и в работе. Теперь артисты выступают порознь. К примеру, на недавней "Юморине", которая проходила в Сочи, Елена и Евгений попросили так организовать график, чтобы им не пришлось пересекаться. Говорят, Степаненко и Петросян почти не разговаривают. "Я общался с Леной Степаненко на "Юморине", она цветет, по внешнему виду совсем не горюет. Развод идет ей на пользу", – сообщил сатирик Анатолий Трушкин.

Писатель Леонид Французов, автор многих монологов и друг Евгения Петросяна, оказался куда разговорчивее. Так, сатирик высказался о личной ассистентке юмориста, 29-летней Татьяне Брухуновой, которую называют причиной развода Петросяна и Степаненко. На Французова женщина не произвела впечатления. "Молодая девочка, в очках, мне она показалась какой-то невзрачной. Но кто знает, чем женщина может привлечь!" – сказал писатель.

Французов убежден, что Петросяня буквально открылось второе дыхание, когда рядом появилась молодая помощница. "Евгений Ваганович не так давно сделал в Израиле несколько операций на сердце. Я переживал за него. После второй операции он мне сказал: "Я сейчас чувствую себя, как юноша 18 лет". Ну, думаю, понятно: молодая помощница, с ней он воспрял", – рассказал приятель юмориста.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 7 Авг 2018 в 10:11 PDT

Писатель даже не исключает того, что Петросян снова задумает жениться. "А чего ж такого, может. Другое дело, если он зарегистрируется, ему опять придется потом делить имущество, которое останется от дележки со Степаненко. А делить там столько! Он мне как-то сказал, что сам не помнит, сколько у него квартир", – цитирует Леонида Французова сайт "Комсомольская правда".