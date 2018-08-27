"Отвратительный животик": многодетную Водянову распекли после пятых родов

36-летняя Наталья Водянова очередной раз поразила поклонников. Модель опубликовала фотографии семейного отдыха, на которых позирует в бикини. Подписчики признали, что матери пятерых детей не дашь больше 20 лет.

Известная модель проводит отпуск на море с детьми и мужем – миллионером Антуаном Арно. Поклонников Водянова порадовала сессией, автором которой стал известный фотограф Чарльз Томпсон – он раньше снимал Наталью для глянцевых журналов.

Все фотографии – без фильтров и ретуши. Фигура модели после рождения пятерых детей практически не изменилась. В кадре Наталья загорает в кругу семьи в модном ретро-бикини с трусиками-шортиками. Она позирует вместе с Антуаном и старшим сыном Лукасом. Как убедились подписчики Водяновой в Instagram, с растрепанными волосами, без макияжа и при ярком дневном свете манекенщица выглядит как 20-летняя девчонка.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 26 Авг 2018 в 5:00 PDT

Стоит отметить, что внешность дивы пришлась по вкусу не всем. Некоторые пользователи Сети разбавили восторженные комментарии негативом. "Отвратительный животик... Как такое можно выставлять на всеобщее обозрение?", – написал один из обитателей всемирной паутины.

У Натальи трое детей от первого брака. Со своим первым мужем, британским лордом Джастином Портманом, Водянова рассталась в 2011 году. Развод дался им нелегко, но в последние годы экс-супруги смогли наладить отношения и начать общаться цивилизованно. Старшие дети Водяновой (16-летний Лукас, 12-летняя Нева и 11-летний Виктор) живут в Париже с мамой и ее новым мужем.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 26 Авг 2018 в 4:57 PDT

Своему нынешнему избраннику Антуану Арно модель родила двоих сыновей: Максима и Романа (ему два года). Наталья поделилась с поклонниками еще одной фотографией: сидя на плечах у брата Лукаса, четырехлетний Максим пытается забросить мяч в баскетбольную корзину.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 24 Авг 2018 в 8:23 PDT

Антуан Арно как-то признался: он сразу сказал Наталье, что хочет от нее детей. В свою очередь Водянова говорила, что не сразу решилась на такой ответственный шаг. "Возможно, я больше рожала для него, чем для себя. Если ты любишь мужчину, то стараешься подарить ему столько детей, сколько это возможно", – сказала модель. Ее супруг убежден: когда у тебя за два с половиной года вдруг появляется пятеро детей – это самая чудесная вещь на свете, пишет "Комсомольская правда".