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Ведущую Первого канала увезли в больницу со съемок

Яна Кошкина. Фото: Соцсети
В одну из столичных клиник доставлена ведущая Первого канала Яна Кошкина. Девушка пренебрегла своим здоровьем ради работы.
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Сейчас здоровью Яны ничто не угрожает. Она находится в больнице, под присмотром медиков.

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Инцидент произошел вечером в пятницу, 24 августа. Предположительно, Кошкину госпитализировали прямо со съемок.

"Доработалась с температурой. Теперь заслуженный "отдых" в больничке. А Вы как проводите вечер пятницы?" – написала телеведущая в Instagram, комментируя произошедшее (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

К посту Яна добавила фото. На снимке звезда Первого канала сидит на больничной койке, к ее руке прикреплена капельница. Стоит отметить, что даже в домашней одежде и с температурой Яна выглядит великолепно.

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

Поклонники ведущей пожелали ей скорейшего выздоровления и попросили бережнее относится к своему здоровью. "Моя ты сладенькая, выздоравливай поскорее", "Яна это закон пружины,он не рушим! Жизнь не любит крайностей .Сила действия равна противодействию. Выздоравливай и не впадайте в крайности", "Поправляйтесь быстрее. Всего самого хорошего", "Здоровья у нас одно. жалеть себя надо Яна", – написали фанаты своей любимице.

Автор: Алёна Нестерова25 августа 2018, 10:30
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