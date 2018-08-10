Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище

Гражданская панихида по известному режиссеру и актеру Дмитрию Брусникину состоится 13 августа в 11:00 мск в МХТ имени Чехова, передает телеканал "360". Позже в храме Софии Премудрости Божией пройдет отпевание. Похоронят Дмитрия Брусникина на Аллее актеров на Троекуровском кладбище рядом с актрисой Натальей Крачковской и писателем Владимиром Войновичем.