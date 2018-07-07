Всеобщее безумие: Маликов решил отрезать себе самое дорогое
Обещание состричь волосы он дал во время прямого эфира программы "Чемпионат без купюр" на "Матч ТВ". Телеведущий Артем Нечаев спросил у Маликова, нет ли у него желания написать песню о Черчесове в случае победы России на ЧМ-2018. Певец ответил, что готов на многое.
Затем Нечаев предложил Маликову сменить привычный имидж и постричься. Певец согласился. Теперь, если Артем Дзюба и компания преподнесут новый сюрприз и выйдут в полуфинал, артисту придется отрезать свои знаменитые локоны.
Тем временем Наталья Водянова опубликовала совместное фото с Ириной Шейк и Наташей Поли, где супермодели обнажились в поддержку национальной сборной. "Угадайте какое желание загадала",– подписала снимок Водянова.
Фанаты остались довольны увиденным, оставив сотник комментариев. "Самые лучшие в Мире!", "Лучшее фото к ЧМ ever!", "Отличная фотография", "Очень красивые. Натуральная красота", "Красотки!"
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