Рыбин о страшном скандале с Долиной: Она меня подонком назвала

Виктор Рыбин пришел на программу Андрея Малахова "Привет, Андрей!" Солист группы "Дюна" рассказал о давнем конфликте с Ларисой Долиной.



По словам музыканта, певица украла визитную карточку "Дюны" песню "Страна Лимония". Произошло это еще в конце 1980-х годов.

"Мы создаем группу "Дюна" с Сережей Катиным. Он сочиняет песню "Страна Лимония". Записываем эту песню на студии. Записали. Кто будет петь? Я говорю: "Давай вместе попробуем". Тогда мы не претендовали на солистов, мы еще находились в поисках вокалистов. Я спел, Серега спел. Что-то нам не понравилось, оставили мы запись на студии", – начал свой рассказ Рыбин.

Музыканты больше не возвращались к новой композиции, однако через какое-то время Виктор услышал свое произведение в популярной в те годы программе "Музыкальный ринг". "Вдруг ведущая говорит: сейчас Лариса Долина исполнит песню молодого композитора из Долгопрудного, Сергея Катина, под названием "Страна Лимония", – вспоминает Рыбин.

Опешивший Виктор схватился за телефон и позвонил своему коллеге. "Прошу объяснить ситуацию. "Не знаю, она сама взяла", – сказал Сережа и положил трубку", – описал произошедшую ситуацию певец.

После этого Рыбин затаил обиду на Долину. "Так получилось, что из-за этого мы на протяжении 10 лет конфликтовали с Долиной. Прям глупость какая-то. Мы с Сережей не ругались, я с Долиной "поцапался". Она меня "подонком" назвала", – откровенно рассказал в студии Малахова лидер группы "Дюна".

При этом певица тоже обиделась на музыканта. Как пояснил композитор Сергей Катин, Долина в то время заявила ему, что "Страна Лимония" была написана специально для нее, "а сейчас песню поет, кто попало". Конфликт длился годами, но теперь все осталось в прошлом, артисты помирились и о ситуации давно минувших дней вспоминают с улыбкой.