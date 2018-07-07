"Боже, какая женщина": Стриженова в домашней майке восхитила красотой

Екатерина Стриженова приготовилась болеть за сборную России в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Телеведущая даже надела майку с гербом нашей страны.

Снимком в футбольном образе Стриженова поделилась с подписчиками в Instagram. На фотографии она позирует с дочерью Александрой.

"Болельщик -12тый игрок на футбольном поле,наша поддержка творит чудеса", – написала телеведущая под фото (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Екатерина отметила, что в Сочи на матч полетел только ее муж. "Нам с Сашей билетов не досталось,будем болеть у ТВ!!!Не хочу делать прогнозы -главное боритесь до конца", – заявила телеведущая.

Фанаты 50-летней Стриженовой пришли в восторг от своей любимицы. Многие заявили, что она и в обычной домашней майке – красавица. "Боже! Какая красивая женщина", "Господи, ну, до чего же Вы светлые и красивые", "Красавицы Милые такие", "Куколки", "Очень любила передачу Доброе утро, вставать приходилось в пять чтоб не опоздать на школьный автобус, спасибо Екатерина – Вы лучшая", – написали в комментариях под фото поклонники Стриженовой.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 7 Июл 2018 в 4:42 PDT

Напомним, сборная России встречается с командой Хорватии в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу. Матч пройдет в Сочи. Начало игры в 21:00.