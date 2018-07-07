Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Алена Рапунцель совсем недавно узнала, что станет мамой. Однако вместо радостного события девушка получила кучу проблем.

Алена постоянно переживает из-за нестабильных отношений с отцом ребенка Ильей Яббаровым. На фоне частых стрессов Рапунцель поставили угрозу выкидыша.

Медики опасаются, что участница телестройки так и не сможет родить. Алену даже положили в больницу. Однако несколько дней, проведенных в клинке, улучшили самочувствие звезды "Дмаа-2".

По словам Рапунцель-младшей, ее организм стремительно восстанавливается. "Сейчас я надеюсь, что снимут угрозу", – отметила она в беседе с Dom2Life.ru.

Между тем у Алены очень много гематом. "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод", – сообщила будущая мама.

Публикация от Алена Рапунцель����Дом 2 (@alenatoffi) 2 Июл 2018 в 4:20 PDT

Напомним, что Алена Рапунцель беременна чуть. больше месяца. В последние дни ей приходится не сладко. Возлюбленный звезды телестройки завел интрижку с Дашей Осенковой. В паре то и дело возникают скандалы.