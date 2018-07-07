Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Эксклюзив Интервью Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Суббота 7 июля
Лента новостей
17:44
По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус
17:32
Как российские звезды проводят лето
16:36
Известный 27-летний баскетболист убит в перестрелке с полицией
16:23
В Boeing с пассажирами ударила молния
16:01
Тунис на гране экономического и политического краха
13:31
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
10:00
Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов
09:59
Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства
09:58
Создатель Человека-паука найден мертвым в своей квартире
23:17
Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018
21:53
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
21:52
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
21:49
Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе
21:27
Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
21:17
Киев пытается содрать с "Газпрома" последние копейки
20:58
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
20:41
Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
20:31
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
20:30
Найдет бесплатный способ омоложения
20:13
У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
20:11
У первых американских собак нашли русские корни
19:40
В Сочи перед матчем сборной России случилась беда
19:33
В Омской области положили асфальт в чистом поле
19:24
"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
19:19
Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
19:14
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист
19:08
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
18:57
Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
18:24
Россия отвесила пощечину обнаглевшему Трампу
18:16
Совет на выходные
18:08
Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком
18:04
Самые странные костюмы супергероев
18:02
От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
17:38
Скончался заслуженный артист России
17:37
Затравленная Ахеджакова плюнула на большинство
17:12
Как будет развиваться Москва
16:51
Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления
16:38
У известного певца обнаружили рак
16:21
Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов
16:21
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
16:17
"Как лягушка": раскоряченную Канделаки жестко осадили
16:04
Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"
16:02
10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People
16:01
Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади
15:43
Почему летом особенно хочется секса
15:29
Ольга Орлова откровенно о романе с драчуном из "Дома-2"
15:17
"Половые связи не привлекают": Олешко бесцеремонно отрекся от внебрачной дочери
15:05
Красотку из российских сериалов избили из-за пьянки
14:43
Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину
14:32
Изувечившего звезду "Дома-2" сына народного артиста настигла страшная кара
14:27
У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
14:23
Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии
14:08
Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи
14:05
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
14:04
В жилом доме в Тюмени произошел пожар
13:43
Известный блогер разбился насмерть
13:41
"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме
13:37
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
13:33
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
13:28
"Мне дико стыдно": признание беременной Леры Кудрявцевой
13:24
В Поморье пытались убить директора управляющей компании
13:06
Названо условие победы России над Хорватией
13:02
В Башкирии утонула семья с ребенком
12:55
Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками (видео)
12:53
Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова
12:49
В Германии умер российский поэт
12:49
Снявшаяся без белья Юлия Савичева: Я узнала, что беременна!
12:34
Стоимость жилья возьмут под контроль
12:33
Россиян хотят лишить алкоголя рядом с домом
12:33
Молния устроила пожар в коттедже в Удмуртии
12:26
На заводе в Дзержинске обрушилась стена
12:17
Под Ростовом разбились двое рабочих
12:10
В центре Москвы украинского художника обворовали на 12 миллионов
12:02
Футболист российской команды попался на допинге
11:56
Стриженова открыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"
11:54
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
11:53
Российская конькобежка удивила поклонников голым задом
11:45
Полицейский из Петербурга попался на краже люков
11:42
Реконструкция развязок на МКАД продолжится
11:39
К чему снятся аплодисменты
11:25
Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой
11:19
В Волгограде такси сбило странного пешехода
11:16
"Как моя бабуля": раздевшуюся ведущую Первого канала проводили на пенсию
11:16
Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены
11:13
Здоровее будете: в России хотят взвинтить цены на продукты
11:02
Хакеры обчистили российский банк на 58 миллионов
10:46
Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
10:34
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)
10:29
Уснувшего на лавочке после попойки Пенкина лишили самого ценного
10:26
Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога
10:21
В России подняли цены на газ
10:08
Разжиревшую актрису телешоу затравили за внешность
10:08
Пилот погиб: разбился истребитель МиГ-29
10:02
Состарившийся Тарзан с позором провалился
09:50
Крымский мост поставил новый рекорд
09:43
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
09:41
У мужчин обнаружили генетическую склонность к идиотизму
09:40
Жителя Уфы нашли мертвым на рабочем месте
09:34
На Урале одинокий пенсионер покончил с собой в день рождения
09:29
Найден неожиданный минус чемпионата мира по футболу в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Алена Рапунцель. Фото: Соцсети
Алена Рапунцель совсем недавно узнала, что станет мамой. Однако вместо радостного события девушка получила кучу проблем.
прочитано 8067 раз

Алена постоянно переживает из-за нестабильных отношений с отцом ребенка Ильей Яббаровым. На фоне частых стрессов Рапунцель поставили угрозу выкидыша.

ПО ТЕМЕ

Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью

Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии

 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Медики опасаются, что участница телестройки так и не сможет родить. Алену даже положили в больницу. Однако несколько дней, проведенных в клинке, улучшили самочувствие звезды "Дмаа-2".

По словам Рапунцель-младшей, ее организм стремительно восстанавливается. "Сейчас я надеюсь, что снимут угрозу", – отметила она в беседе с Dom2Life.ru.

Между тем у Алены очень много гематом. "Как мне объяснили специалисты, когда я кричала, сильно напрягались мышцы лица и ниже, в результате чего матка приходила в тонус. Теперь она пытается "выплюнуть" плод", – сообщила будущая мама.

Публикация от Алена Рапунцель����Дом 2 (@alenatoffi)

Напомним, что Алена Рапунцель беременна чуть. больше месяца. В последние дни ей приходится не сладко. Возлюбленный звезды телестройки завел интрижку с Дашей Осенковой. В паре то и дело возникают скандалы.

Автор: Алёна Нестерова7 июля 2018, 14:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

567

комментарии

Политика

У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Шоу-бизнес

Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист

Проишествия

Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

Влезшая в семейные дрязги Кержаковых Собчак крупно опозорилась

Ксения потерпела фиаско
Шоу-бизнес

Грудь обвисла до пупа: 71-летняя Васильева в бикини довела до тошноты

Фото артистки шокировало народ
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Девушке совсем худо
Шоу-бизнес

Полностью голая дочь Гузеевой показала страшные ожоги на теле

На девушку больно смотреть

Гороскоп

Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного

Фоторепортажи

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
Президент Хорватии восхитила внешним видом
Звезды показали роскошные формы в купальниках

Спорт

У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
Названо условие победы России над Хорватией
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru