Родившая Корикова: "Ох и намучился"

Эксклюзив Интервью Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Суббота 7 июля
Лента новостей
17:44
По решению МГИК часть кандидатов в мэры Москвы утратила этот статус
17:32
Как российские звезды проводят лето
16:36
Известный 27-летний баскетболист убит в перестрелке с полицией
16:23
В Boeing с пассажирами ударила молния
16:01
Тунис на гране экономического и политического краха
13:31
Сексуальные фото длинноногой красотки-теннисистки Дьяченко
10:00
Страшные тайны: серый кардинал Кремля Михаил Суслов
09:59
Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства
09:58
Создатель Человека-паука найден мертвым в своей квартире
23:17
Сборная Бразилии покидает ЧМ-2018
21:53
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
21:52
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
21:49
Ученые нашли признаки старческого слабоумия на животе
21:27
Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
21:17
Киев пытается содрать с "Газпрома" последние копейки
20:58
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
20:41
Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
20:31
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
20:30
Найдет бесплатный способ омоложения
20:13
У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
20:11
У первых американских собак нашли русские корни
19:40
В Сочи перед матчем сборной России случилась беда
19:33
В Омской области положили асфальт в чистом поле
19:24
"ЕР" предлагает консультировать родителей по психотропным препаратам
19:19
Сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2018
19:14
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист
19:08
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
18:57
Богатый любовник изводил беременную звезду "Дома-2" перед смертью
18:24
Россия отвесила пощечину обнаглевшему Трампу
18:16
Совет на выходные
18:08
Милану Кержакову грязно шантажируют ребенком
18:04
Самые странные костюмы супергероев
18:02
От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
17:38
Скончался заслуженный артист России
17:37
Затравленная Ахеджакова плюнула на большинство
17:12
Как будет развиваться Москва
16:51
Черчесов пожаловался на постоянные оскорбления
16:38
У известного певца обнаружили рак
16:21
Московский урбанфорум соберет ведущих мировых экспертов
16:21
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
16:17
"Как лягушка": раскоряченную Канделаки жестко осадили
16:04
Малахов раскрыл причины странной смерти звезды "Дома-2"
16:02
10 причин поехать на фестиваль Alfa Future People
16:01
Дочь Волочковой разбилась при падении с лошади
15:43
Почему летом особенно хочется секса
15:29
Ольга Орлова откровенно о романе с драчуном из "Дома-2"
15:17
"Половые связи не привлекают": Олешко бесцеремонно отрекся от внебрачной дочери
15:05
Красотку из российских сериалов избили из-за пьянки
14:43
Скандалившая с водителем маршрутки женщина попала под машину
14:32
Изувечившего звезду "Дома-2" сына народного артиста настигла страшная кара
14:27
У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
14:23
Особняк Пороховщикова бросили в ужасном состоянии
14:08
Собутыльник облапал пьяного Пенкина во время кражи
14:05
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
14:04
В жилом доме в Тюмени произошел пожар
13:43
Известный блогер разбился насмерть
13:41
"А если это Хабенский": Ургант сделал заявление о гомосексуализме
13:37
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
13:33
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
13:28
"Мне дико стыдно": признание беременной Леры Кудрявцевой
13:24
В Поморье пытались убить директора управляющей компании
13:06
Названо условие победы России над Хорватией
13:02
В Башкирии утонула семья с ребенком
12:55
Сестра Кардашьян взбесила народ своими собаками (видео)
12:53
Врачебная ошибка: раскрыта тайна скоропостижной смерти Жени Белоусова
12:49
В Германии умер российский поэт
12:49
Снявшаяся без белья Юлия Савичева: Я узнала, что беременна!
12:34
Стоимость жилья возьмут под контроль
12:33
Россиян хотят лишить алкоголя рядом с домом
12:33
Молния устроила пожар в коттедже в Удмуртии
12:26
На заводе в Дзержинске обрушилась стена
12:17
Под Ростовом разбились двое рабочих
12:10
В центре Москвы украинского художника обворовали на 12 миллионов
12:02
Футболист российской команды попался на допинге
11:56
Стриженова открыла глаза Шукшиной на невестку-"проститутку"
11:54
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
11:53
Российская конькобежка удивила поклонников голым задом
11:45
Полицейский из Петербурга попался на краже люков
11:42
Реконструкция развязок на МКАД продолжится
11:39
К чему снятся аплодисменты
11:25
Солнцев проболтался о ночной выходке "бухенькой" Волочковой
11:19
В Волгограде такси сбило странного пешехода
11:16
"Как моя бабуля": раздевшуюся ведущую Первого канала проводили на пенсию
11:16
Стало известно о расставании Дмитрия Тарасова накануне родов жены
11:13
Здоровее будете: в России хотят взвинтить цены на продукты
11:02
Хакеры обчистили российский банк на 58 миллионов
10:46
Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
10:34
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)
10:29
Уснувшего на лавочке после попойки Пенкина лишили самого ценного
10:26
Тяжко согрешившего Грудинина осудили за плевок в Бога
10:21
В России подняли цены на газ
10:08
Разжиревшую актрису телешоу затравили за внешность
10:08
Пилот погиб: разбился истребитель МиГ-29
10:02
Состарившийся Тарзан с позором провалился
09:50
Крымский мост поставил новый рекорд
09:43
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
09:41
У мужчин обнаружили генетическую склонность к идиотизму
09:40
Жителя Уфы нашли мертвым на рабочем месте
09:34
На Урале одинокий пенсионер покончил с собой в день рождения
09:29
Найден неожиданный минус чемпионата мира по футболу в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Старый друг подло обобрал больного Джигарханяна
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны
Киркоров вызвал омерзение грязной вакханалией с детьми
"Как ты могла, Алла?": друзья в ужасе от поступка Пугачевой
Престарелая жена Солнцева плохо передвигается из-за беременности
Шоу-бизнес

Родившая Корикова: "Ох и намучился"

Елена Корикова. Фото: Ali Magomedov/GLOBAL LOOK press
Елена Корикова рано стала мамой. Своего сына Арсения актриса родила на втором курсе университета.
прочитано 5392 раза

Елене после родов пришлось пройти через сложные испытания. Сразу после выписки из роддома актриса экстренно вернулась на съемочную площадку.

ПО ТЕМЕ

Изуродованную Корикову утешают после съемок

"Слезы душат": Корикова горько пожалела о содеянном

После обнародования тайного романа Корикова покинула страну

 Елена Юрьевна Корикова

Елена Юрьевна Корикова актриса, певица

Кориковой пришлось разрываться между работой и младенцем, но актрисе повезло с партнерами по фильму. Так, режиссер выделил для нее и малыша отдельную комнату, в которой Елена могла кормить ребенка. О сложном периоде в жизни артистка вспомнила, поздравляя подругу с рождением сына.

"Сыну моей подруги и однокурсницы Машеньки Суровой – Каспару, исполнилось 25 лет! Как быстро летит время... Как будто вчера было. Маша, смотри, что я нашла! Фото из личного архива. Съемки фильма "Три сестры", второй курс института", – написала Корикова в Instagrаm, приложив к посту тот самый снимок (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам артистки, Суворова родила чуть раньше и съемочная группа ждала, когда уже малыш появится и у Кориковой. "На 7-ой день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение", – отметила актриса.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)

Как рассказала звезда отечественного кино, в то время ей приходилось каждые полтора часа кормить ребенка. "Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с божьей помощью", – заключила Корикова.

Напомним, Елена Корикова родила сына Арсения 20 июля 1993 года. Отцом мальчика стал актер Дмитрий Рощин. Официально пара так и не оформила свои отношения, а позже Рощин ушел от Кориковой, став священником и отцом семерых детей, которых родила другая женщина. Арсению папу заменил оператор и режиссер видеоклипов Максим Осадчий, за которым актриса была замужем несколько лет.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Автор: Алёна Нестерова7 июля 2018, 11:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Корикова стала вдовой

567

комментарии

Политика

У британских оппонентов России выявили серьезную болезнь
Трамп сделал неожиданное признание о Путине
Порошенко прилюдно унизили из-за странной мании
Встреча Путина и Трампа под угрозой срыва

Шоу-бизнес

Муж Макеевой рассказал о еженедельных уходах из дома
"Он меня гасил": Кержаков загнал в угол жену-наркоманку
Оголившаяся Меган Маркл снова взбудоражила королевский дом
Рассеянную Дану Борисову обворовал таксист

Проишествия

Опубликовано видео страшной аварии на Кубани
В центре Москвы жестко избили звезду сериала "Солдаты"
Взрыв в центре города до смерти перепугал москвичей
Оформил брак и избавился: личный шофер довел до смерти богатую москвичку

Lifestyle

Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Знаменитый актер пытался убить себя из-за роли в кино
Названы 13 лучших летних песен
Сериал "Садовое кольцо" возбудил россиян
Шоу-бизнес

После самоубийства Шпаликова и Гулаи их душевнобольна дочь живет в нищете

Женщина еле сводит концы с концами
Шоу-бизнес

Пока жены делят наследство: близкие Задорнова клянчат деньги у народа

Средства собирали на исполнение последней воли артиста
Шоу-бизнес

Беременная Рапунцель из "Дома-2": "Матка пытается выплюнуть плод"

Девушке совсем худо
Шоу-бизнес

Полностью голая дочь Гузеевой показала страшные ожоги на теле

На девушку больно смотреть

Гороскоп

Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные
Почему звезд "Дома-2" преследуют трагедии
Тяга к спиртному и проклятия коллег добивают больного Прилучного

Фоторепортажи

От уродов до красавцев: мир отмечает День поцелуев
Как живет подозрительная невестка Марии Шукшиной
Президент Хорватии восхитила внешним видом
Звезды показали роскошные формы в купальниках

Спорт

У порнозвезды вырвали титул самой красивой болельщицы на ЧМ-2018
Названо условие победы России над Хорватией
Соловьев влез в безобразный скандал со сборной России
Россиянок обвинили в приставаниях к репортеру на ЧМ-2018 (видео)

Регионы

Россиянин забил молотком щенка на глазах у детей
Притворившийся иностранцем россиянин жестоко одурачил гаишника
"Исчадие ада": жительница Красноярска заживо сварила собственную мать
Россиянка выгуливала по улицам города медведя (видео)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru