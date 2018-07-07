Родившая Корикова: "Ох и намучился"

Елена Корикова рано стала мамой. Своего сына Арсения актриса родила на втором курсе университета.

Елене после родов пришлось пройти через сложные испытания. Сразу после выписки из роддома актриса экстренно вернулась на съемочную площадку.

Кориковой пришлось разрываться между работой и младенцем, но актрисе повезло с партнерами по фильму. Так, режиссер выделил для нее и малыша отдельную комнату, в которой Елена могла кормить ребенка. О сложном периоде в жизни артистка вспомнила, поздравляя подругу с рождением сына.

"Сыну моей подруги и однокурсницы Машеньки Суровой – Каспару, исполнилось 25 лет! Как быстро летит время... Как будто вчера было. Маша, смотри, что я нашла! Фото из личного архива. Съемки фильма "Три сестры", второй курс института", – написала Корикова в Instagrаm, приложив к посту тот самый снимок (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

По словам артистки, Суворова родила чуть раньше и съемочная группа ждала, когда уже малыш появится и у Кориковой. "На 7-ой день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение", – отметила актриса.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official) 6 Июл 2018 в 7:41 PDT

Как рассказала звезда отечественного кино, в то время ей приходилось каждые полтора часа кормить ребенка. "Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с божьей помощью", – заключила Корикова.

Напомним, Елена Корикова родила сына Арсения 20 июля 1993 года. Отцом мальчика стал актер Дмитрий Рощин. Официально пара так и не оформила свои отношения, а позже Рощин ушел от Кориковой, став священником и отцом семерых детей, которых родила другая женщина. Арсению папу заменил оператор и режиссер видеоклипов Максим Осадчий, за которым актриса была замужем несколько лет.