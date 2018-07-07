Родившая Корикова: "Ох и намучился"
Елене после родов пришлось пройти через сложные испытания. Сразу после выписки из роддома актриса экстренно вернулась на съемочную площадку.
Кориковой пришлось разрываться между работой и младенцем, но актрисе повезло с партнерами по фильму. Так, режиссер выделил для нее и малыша отдельную комнату, в которой Елена могла кормить ребенка. О сложном периоде в жизни артистка вспомнила, поздравляя подругу с рождением сына.
"Сыну моей подруги и однокурсницы Машеньки Суровой – Каспару, исполнилось 25 лет! Как быстро летит время... Как будто вчера было. Маша, смотри, что я нашла! Фото из личного архива. Съемки фильма "Три сестры", второй курс института", – написала Корикова в Instagrаm, приложив к посту тот самый снимок (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).
По словам артистки, Суворова родила чуть раньше и съемочная группа ждала, когда уже малыш появится и у Кориковой. "На 7-ой день после родов, я была на площадке. Ох и намучался с нами наш мастер, Сергей Александрович Соловьев и наши партнеры, которым приходилось столько времени ждать... Спасибо им за терпение", – отметила актриса.
Как рассказала звезда отечественного кино, в то время ей приходилось каждые полтора часа кормить ребенка. "Мы снимались в корсетах, на то, чтобы их расшнуровать и зашнуровать тоже требовалось немало времени. Помню, как было тяжело, но мы справились, с божьей помощью", – заключила Корикова.
Напомним, Елена Корикова родила сына Арсения 20 июля 1993 года. Отцом мальчика стал актер Дмитрий Рощин. Официально пара так и не оформила свои отношения, а позже Рощин ушел от Кориковой, став священником и отцом семерых детей, которых родила другая женщина. Арсению папу заменил оператор и режиссер видеоклипов Максим Осадчий, за которым актриса была замужем несколько лет.
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