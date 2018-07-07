Брэд Питт избил сына: У Джоли есть доказательства

Анджелина Джоли готова на все, лишь бы лишить Брэда Питта опеки над их совместными детьми. Актриса заявила, что у нее есть тайный "грязный дневник" о зверствах мужа.

"Она сохранила яркий и подробный отчет об адской стороне Брэда, чтобы выиграть войну за опеку", – пишет голливудское издание RadarOnline.

Как стало известно журналистам, коварная Джоли придумала план мести. Секретный дневник был написан еще в хорошие времена ее брака с Питтом, но в нем содержатся очень личные и подробные описания всех проступков актера. Джоли планирует выставить свои переживания на публику и использовать тайные записи, чтобы получить единоличную опеку над детьми.

"Энджи собирается обрисовать свою жизнь с Брэдом как живой ад", – рассказал репортерам друг пары, пожелавший остаться неназванным.



О коварном плане знакомым поведала сама Джоли. "Она сказала, что в дневнике ярко описываются запои Брэда и следовавшие за ними вспышки агрессии. Учитывая, как пока все складывается, если Энджи хочет выиграть эту битву за опеку, у нее не будет выбора, кроме как опубликовать записи", – отметил друг.

В частности, в дневнике содержится описание скандала, разразившегося в 2016 году. Напомним, 14 сентября два года назад на борту частного самолета, на котором звездная семья летела из Ниццы в Лос-Анджелес Питт накричал, а после набросился с кулаками на старшего приемного сына Мэддокса. Через четыре дня после инцидента испуганная Джоли подала на развод и потребовала единоличной опеки над детьми.

Досье Анджелины раскроет все детали произошедшего на борту. На сегодняшний день эта информация засекречена, никто за пределами семьи, летного экипажа и полиции не знает, что произошло на самом деле. Однако актриса готова обнародовать доказательства зверского поведения Брэда.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 27 Фев 2018 в 7:56 PST

"Энджи сказала, что дневник будет очень разрушительным для надежд Питта на опеку. Она называет это своей козырной картой”, – пояснил инсайдер.

Отметим, что пока суд идет на уступки Питту. В прошлом месяце адвокаты актера добились запрета для Джоли увозить детей в Англию без разрешения мужа. А спустя еще несколько дней суд и вовсе приказал Анджелине чаще отпускать наследников к Брэду.