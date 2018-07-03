Заразила чем-то: раскрыты шокирующие подробности развода Бузовой и Тарасова

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Юлия Исаева заявила, что знает причину расставания Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. По словам звезды телестройки, в браке ведущей и футболиста не было верности.

В частной переписке Юлия заявила, что будучи в браке с Дмитрием, Ольга периодически "ходила налево". Якобы у телеведущей и рэпера T-Killah была интимная связь.

По словам Исаевой, рэп-исполнитель был не единственным любовником Ольги. Юлия отметила, что Бузова сделала карьеру тем, что "правильно всем давала еще на "Доме-2".

Экс-участница стройки на ТНТ уверена, что футболист бросил телеведущую вовсе не из-за разгульного образа жизни. "Заразила она Тарасова, вот и расстались… поэтому он у нее все забрал, но позволил для прессы сделать из себя жертву", – поведала Юлия собеседнику. На вопрос, что именно подцепил от жены футболист, девушка ответила, мол, подробностями не интересовалась.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 30 Июн 2018 в 10:17 PDT

Скриншоты этой частной переписки Юлии и неизвестного собеседника по WhatsApp опубликовал Telegram-канал "Рынок шкур". Из содержания диалогов становится ясно, что обсуждается "покупка" Юлии на один уикенд. Звезда "Дома-2" должна будет сопровождать некого гонщика "Формулы -1".

Публикация от Mishka12345 (@mishka12345) 30 Июн 2018 в 8:20 PDT

Пытаясь разрекламировать себя и оправдать стоимость в тысячу евро за ночь, Исаева начала называть имена своих бывших клиентов среди которых были некоторые отечественные звезды. Экс-участница телестройки призналась, что проводила время с репером T-Killah, встречалась Павлом Буре, а как-то раз ее якобы приобрел для любовных утех известный шоумен Михаил Галустян.