Обсосанные пальцы: дикая страсть британской герцогини

Члены британской королевской семьи все чаще забывают о правилах этикета. Герцогиня Корнуолльская удивила поклонников, прилюдно обсосав испачканные мороженным пальцы.

"Вкусное, видно, мороженное", – комментируют подписчики появившиеся в соцсетях фотографии герцогини. Действительно, супруга принца Чарльза так увлечена процессом, что даже не обращает внимания на сопровождающую ее известную британскую актрису Джуди Дэнч.

Дэнч, между тем, предлагала Камилле Паркер Боулз салфетку, чтобы представительница королевской семьи могла соблюсти приличия. Однако герцогиня решила наплевать на условности – рассудив, что вдали от Лондона, мужа и венценосной свекрови можно и расслабиться немного.

Герцогиня Корнуольская и актриса приехали на остров, чтобы посетить Осборн-хаус, дом королевы Виктории. Денч является попечителем организации Friends of Osborne House и помогла организовать визит Паркер Боулз, пишет Daily Mail.

Конечно, все дело в жаре. И все же поклонники, глядя на облизывающую пальцы герцогиню, гадают: неужели Камилла совсем забыла правила хорошего тона?

Как писали Dni.Ru, мачеха принцев Уильяма и Гарри плетет интриги. Женщина настраивает друзей королевской семьи против невесток. Между двух огней, в частности, оказалась подруга Кейт Миддлтон – Анджелина Джоли.

В кулуарах поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока не может быть и речи.

В то же время, при дворе отлично знают о коварстве Паркер-Боулз. Ведь брак родителей Гарри и Уильяма – принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за нее: Камилла состояла в близких отношениях с сыном королевы как до, так и во время и после его супружества с Дианой.