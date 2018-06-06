Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
Барановская приехала поддержать своего коллегу по телепроекту "Мужское/Женское" Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришла в черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубоким декольте и изящными лодочками.
На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно, такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия.
Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчиц очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях, что она выглядит потрясающе.
Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, что болезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей на пользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.
Напомним Андрей и Юлия прожили в фактическом браке девять лет. У пары родилось трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добилась алиментов от отца своих детей. По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.
Страшная трагедия перечеркнула все планы
Участник реалити-шоу "Дом-2" пытается усидеть на двух стульях
Певица похвасталась доходами
Страсть и секс свели с ума красавицу