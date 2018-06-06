Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"

Эксклюзив Интервью Цымбалюк-Романовская находится в отвратительном состоянии Жасмин оставляет Россию Дом-2

Выбор читателей

Народ удивлен пением Самойловой на "Евровидении"
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
Скандал на "Евровидении": геи побили "сладкого" украинского певца
Бузова без трусов довела до тошноты
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Дочь Долиной шокировала изуродованным телом
партнеры
Среда 6 июня
Лента новостей
21:55
Леденящие кровь подробности смерти известного дизайнера
21:10
Сеть взорвал ролик варки яиц с помощью магии (видео)
21:05
Яшин не получил поддержку ни одной из партий
21:01
Центр Москвы парализован из-за пожара
20:54
Астраханец до смерти забил мать за просьбы перестать пить
20:38
Шесть признаков близкой смерти
19:52
ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал
19:36
Пьяный россиянин взбесился и зарезал друга
19:30
В Госдуме представили коллекцию патриотической одежды
19:26
Сердюкова назначили на высокую должность
19:18
Тела утонувших влюбленных нашли у реки под Волгоградом
19:08
Хитрая Меркель подложила свинью Путину
19:00
Злостного любителя поесть на халяву отправили за решетку
18:47
Исхудавшая Макрон вываливается из штанов
18:17
Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
18:17
Российский парламент становится авангардом дипломатии
18:10
Жуткий пожар в центре Москвы сняли на видео
17:50
На "Почте России" посылку с шубой подменили двумя бутылками алкоголя
17:49
Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс
17:49
Депутаты Госдумы сыграют в футбол с командой из Германии
17:35
Диего Марадону экстренно готовят к операции
17:23
Россияне обеднеют от повышения пенсионного возраста
17:23
В Башкирии на шестилетнюю девочку опрокинулось ведро с кипятком
17:07
Трамп оконфузился на церемонии в Белом доме (видео)
16:45
Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
16:35
Смертельное ДТП преемника Моторолы попало на видео
16:30
Украину решили принять в НАТО
16:26
Жуков равнодушно бросил жену и шестерых детей
16:18
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
16:11
Перед стартом ЧМ-2018 совершено нападение на Пике и Шакиру
16:11
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
15:52
"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным
15:43
Эксперты подсказали способ прослушки любого смартфона
15:37
Россия влепила пощечину эстонским русофобам
15:36
Алкоголика Ефремова отправили на принудительное лечение
15:34
Москвичей предупредили о заморозках в июне
15:17
Заметают следы: британцев уличили в запутывании дела Скрипалей
15:07
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
15:04
Скидки для спортсменов и любителей активного образа жизни
15:02
Найдены виновные в росте цен на бензин
14:59
В России сделали iPhone с Акинфеевым к ЧМ-2018
14:44
Заявление известного артиста о Матильде Шнуровой: Она ко мне ушла
14:43
Как по двум визам объехать полмира
14:16
Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ
14:14
Рецепт рисовых шариков с плавленым сыром
14:07
Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
13:57
Подстрекатель Панин встрял в грязный скандал с Ефремовым
13:47
Водитель "Яндекс.Такси" 150 метров тащил по асфальту пешехода
13:43
Богачка Свиридова утерла нос пенсионерке Пугачевой
13:43
Зачем россиянам повышают пенсионный возраст
13:36
В Удмуртии мужчина переехал сожительницу трактором
13:35
С кем проводил время в отеле Прилучный после ссоры с Муцениеце
13:22
Участники популярного реалити-шоу взбесили жуткой худобой
13:17
Jaguar F-Pace: куда не ступала нога ягуара
13:14
Дитковските без юбки прошлась по красной дорожке
13:06
Рестлер умер после расправы над женой
13:05
Аманти в ужасе от устроенной Казаченко безобразной вакханалии
12:36
В Уфе начали размещать рекламу на могилах
12:27
Какое будущее ждет мировую туриндустрию
12:25
Уткин заявил об увольнении Черчесова перед ЧМ-2018
12:01
Опозоренного Порошенко вызвали на дуэль
11:52
"Мы с Павлом очень разные": жена поставила точку в отношениях с Прилучным
11:42
Женщина умерла после разговора на пороге больницы в Екатеринбурге
11:32
Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России
11:27
Врачи назвали спасительную для жизни песню
11:14
В США умер знаменитый певец
11:04
Ради спасения от рака звезда "Дома-2" решилась на секс за деньги
10:57
Русский национальный банк лишился лицензии
10:30
Не Россия: Путин назвал фаворитов ЧМ-2018
10:24
В Тюмени мужчина рухнул с Моста влюбленных
10:18
Популярный писатель и известный бизнесмен создадут сайт "За Собянина"
10:10
Странные отношения Елены Прокловой с мужем-изменщиком
09:46
У рубля достаточно сил для роста
09:41
В Омске произошел крупный пожар
09:32
В нижегородской колонии умер младенец
09:16
Ухажер выставил Бузову дурочкой на всю страну
09:00
Ургант поиздевался над Черчесовым после провала сборной России
08:31
Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина откровенно о тяжелой борьбе с недугом
08:22
Водка и колбаса: Путин о душевном застолье с Си Цзиньпином
07:54
Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
22:00
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула
21:56
Когда Америка растеряет свое величие
21:47
Дмитрий Певцов оплакивает трагическую гибель сына
21:42
Двойка по русскому: неуч Порошенко сел в лужу
21:42
Кто убил актрису Иванову
21:31
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
21:24
Болельщикам разрешили опаздывать на работу во время ЧМ-2018
21:16
Бондарчук вывел на красную дорожку Андрееву без белья
21:05
Тутберидзе отомстила соблазнившему Медведеву тренеру-гею
20:55
Не смогли: сборная огорчила Россию перед стартом ЧМ-2018
20:28
Зарубина умерла накануне суда с Малининым
20:18
На Первом канале назвали виновного в смерти Яковлева из "Иванушек"
20:17
Омичка получила 150 тысяч за сломанную на парковке ногу
20:02
Зубная паста содержит смертельный яд
19:54
Россиянин накинулся на гостя с отверткой из-за критики сестры
19:42
К чему снится футбол
19:32
Известный дизайнер найден мертвым в своей квартире
19:20
Не справившийся с управлением водитель убил 45-летнюю пассажирку
19:10
Разин умоляет Украину спасти впавшую в кому певицу
18:59
Летевший из Китая во Францию лайнер экстренно сел в России из-за арахиса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пьяница Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
"Позор!": сестра носит одежду Жанны Фриске
Отдавшего Крымский мост Ефремова гонят из России
Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым
Нелицеприятные данные о победительнице шоу "Холостяк"
Зарубина умерла накануне суда с Малининым
Шоу-бизнес

Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"

Юлия Барановская. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма "Дядя Саша" режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Звезда приехала поддержать друга.
прочитано 2019 раз

Барановская приехала поддержать своего коллегу по телепроекту "Мужское/Женское" Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришла в черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубоким декольте и изящными лодочками.

ПО ТЕМЕ

Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни

 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно, такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия.

Юлия Барановская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия  также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчиц очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях, что она выглядит потрясающе.

Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, что болезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей на пользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.

Напомним Андрей и Юлия прожили в фактическом браке девять лет. У пары родилось трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добилась алиментов от отца своих детей. По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.

Автор: Руслана Алексеева6 июня 2018, 21:59
ФОТОРЕПОРТАЖ

Барановская показала подросших детей

567

комментарии

Политика

Хитрая Меркель подложила свинью Путину
Украину решили принять в НАТО
"Не о чем говорить": Порошенко лихо унизили перед Путиным
Россия влепила пощечину эстонским русофобам

Шоу-бизнес

Матерщинник Киркоров придумал новую провокацию с Пугачевой
Барановская без талии заявилась на "Кинотавр"
Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
Пугачева застукала Галкина без штанов за странным занятием

Проишествия

Украинский режиссер снял свою смерть на видео
Школьница запуталась волосами в сливе ванной и утонула
Разбилась о стену кладбища: "Миссис Мира-2018" погибла в жуткой катастрофе
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки

Lifestyle

Новая серия "Возвращения в Простоквашино" взорвала Сеть
Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
За стриптиз под Окуджаву богачи отдают по 30 тысяч
Кто убил актрису Иванову
Шоу-бизнес

Зарубина умерла накануне суда с Малининым

Страшная трагедия перечеркнула все планы
Шоу-бизнес

Ухажер выставил Бузову дурочкой на всю страну

Участник реалити-шоу "Дом-2" пытается усидеть на двух стульях
Шоу-бизнес

Богачка Свиридова утерла нос пенсионерке Пугачевой

Певица похвасталась доходами
Шоу-бизнес

Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым

Страсть и секс свели с ума красавицу

Гороскоп

Рождение детей дорого стоило Курниковой и Иглесиасу
Специалист: Наташа Королева вовремя сменила партнера
Астрологический прогноз с 4 по 10 июня
Совет на выходные

Фоторепортажи

Как сборная России провалила последнюю репетицию перед ЧМ-2018
Постаревшая Маликова появилась на людях в комбинации
Трудоголик Гармаш резко изменился
Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

Спорт

ЧМ-2018 в России сотряс первый скандал
Шарапову уничтожили после побега Серены Уильямс
Сборная по футболу устроила оргию с 30 проститутками перед ЧМ
Таблица ЧМ-2018

Регионы

Пришедшую на ЕГЭ школьницу заставили снять белье перед охраной
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru