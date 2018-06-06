Королева Елизавета II отослала Меган Маркл жить на болото
Средневековое поместье, которое преподнесла герцогу и графине Сассекской монаршая особа носит название York Cottage. Средневековая вилла располагается среди охотничьих угодий и болот королевского владения Сандрингем в графстве Норфолк.
Здание было построено в XIX веке королем Эдуардом VII в бытность его принцем Уэльским. Потом особняк перешел к его сыну Георгу V. Общая площадь владения составляет восемь тысяч гектаров, долгое время постройка служила офисным зданием.
Добавим, ранее сообщалось, что после регистрации брака Гарри и Меган Меган переедут в роскошные 21-комнатные апартаменты и станут соседями родственникам Уильяму, Кейт и их детям. Отмечалось, что принц Гарри уже вовсю распоряжается ремонтом в новом семейном гнезде.
Однако, по словам близких к королевской семье источников, Елизавета II намерено решила отослать Меган Маркл подальше. Якобы, королева не может простить бывшей актрисе ее незнатное происхождение и спорное голливудское прошлое.
Кстати, это не первый раз, когда Меган пострадала из-за своей актерской карьеры. Стилист Джульет Ангус. рассказала в своем Instagram, что до знакомства с Принцем многие дизайнеры отказывались работать с Меган, считая ее недостаточно хорошей актрисой.
"Я помню, как пять лет назад безуспешно пыталась помочь своей подруге, стилисту Меган, найти британского дизайнера, который согласился бы с ней работать во время пресс-тура в Лондоне, – рассказывает Джульет. – Это была большая, просто огромная ошибка с их стороны!", – цитирует модельева сайт "Комсомольская правда".
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