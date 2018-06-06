Разъяренный Казаченко устроил драку у Малахова

В студии передачи "Пусть говорят" телеканала "Россия 1" разгорелись нешуточные страсти. В выпуске, посвященном певцу Вадиму Казаченко и его экс-супруге Ольге, редакторы не успевали "запикивать" нецензурную брань.

Музыкант Вади Казаченко стал фигурантом крупного скандала. Бывшая жена Ольга обвинила его в рукоприкладстве. Якобы на судебном заседании (артист хотел вернуть деньги, которые он переводил экс-супруге на расходы) певец ударил девушку: схватил за затылок и толкнул вперед. Тогда Вадим проиграл суд бывшей возлюбленной.

Певец и его нынешняя жена Ирина Аманти пришли на передачу, чтобы рассказать свою версию произошедшего. Артист заявил, что насилие над женщинами – это не в его правилах. Также Казаченко отметил, что недоволен исходом судебного заседания, мол, он не доверяет судье, которая вела дело. "Моя невоспитанная жена в течение всего заседания провоцировала на эмоции и возмущение. Еще привела камеры в зал суда, ваших не было. Ей нужно был снять на камеру для следующего шоу", – заявил Вадим.

Артист посетовал, что у него нет видеозаписи, которая могла бы стать доказательством его невиновности. Присутствующая в студии бывшая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской Елена Мазур предложила продемонстрировать на ней, что именно происходило на заседании. Ведущий Андрей Малахов, отметил, что Ольга с подачи своего адвоката Екатерины Гордон написала заявление в Следственные комитет, в котором обвинила Казаченко в нанесении побоев.

В студии появился некий Андрей Ковалев. Мужчина пришел, чтобы защитить экс-супругу певца. Ковалев и слова не успел сказать, как Казаченко набросился на мужчину и плюнул ему в лицо. Завязалась потасовка. Присутствующие в студии гости разняли разгоряченных мужчин.

После драки, потока мата и выяснения отношений Андрей Ковалев смог высказаться. "Мне позвонила Ирина, Она мне говорила, какая плохая Оля, какой хороший Вадим. Звонил Вадим, сказал: "Ребенок не мой, ты жертва интриг, Андрей, она все врет. А потом чей ребенок оказался?", – заявил мужчина и добавил, что Казаченко лжет и выкручивается.

Присутствующие принялись обсуждать сына Ольги и Вадима Филиппа. Сам певец заявил, что не хотел появления малыша на свет. Рождение ребенка – это личная инициатива его экс-супруги, он не будет заниматься его воспитанием. В студии появился адвокат Вадима Казаченко. Он отметил, что в зале находились судебные приставы, и они не допустили бы никакого рукоприкладства.