Джанабаева получила место Бабкиной на Первом канале
В своем Instagram Альбина опубликовала призыв скорее включить Первый канал и "начать день модно". Также артистка выложила фото, на котором позирует среди декораций телешоу.
Отметим, что на снимке Джанабаева выглядела очень презентабельно. Для съемок передачи она облачилась в алый брючный костюм и бордовую рубашку. Подписчики отметили, что яркие цвета очень к лицу Альбине.
Как и ее предшественница, певица будет исполнять роль адвоката участниц "Модного приговора". Представители телеканала сообщили, что Джанабаева заменит Бабкину только на время – Альбина выступает в качестве звездного гостя.
Надо сказать, что поклонники телепроекта были очень удивлены, увидев певицу в любимом шоу, однако после эфира многие фанаты "Модного приговора" похвали Джанабаеву за отличную работу. Зрители отметили, что артистка была очень тактичной и естественной.
"Я сегодня очень обрадовалась, увидев Вас в роли защитницы! 😍💐💐💐 Вот кроме Надежды Георгиевны раньше никто в этой роли не нравился. Вы стали приятным исключением! Спасибо редакторам программы! 🌷🌷🌷(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Посмотрела передачу с Вами...я и не знала, что Вы такая очаровательная и веселая)", "Добрый день! Альбина, Вы такая красивая!!! Безусловно, Вам идет красный цвет! С вашем участием была очень интересная передача! Альбина желаю Вам отличного дня!!! 🌸🌸🌸", "Я посмотрела. Вы классная, так органично, естественно, тактично😊💖💖💖💖", – писали в микроблоге певицы пользователи Сети.
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