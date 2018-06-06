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Алкоголика Ефремова отправили на принудительное лечение

Михаил Ефремов. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Общественность негодует после слов Михаила Ефремова о том, что Украине следует отдать Крымский мост. Сам актер отказался комментировать свои слова, а вот депутат Виталий Милонов заявил, что артиста нужно принудительно лечить.
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Все началось с того, что Михаил Ефремов дал интервью Юрию Дудю, где компетентно заявил, что "Россия должна предложить Украине бесплатные поставки газа на 10-15 лет, а также отдать Крымский мост". Это, по мнению Ефремова, могло бы стать "компенсацией за полуостров". Слова актера произвели эффект разорвавшейся бомбы.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

На артиста набросились с критикой в интернете, а сами журналисты связались с Михаилом, попросив прокомментировать свои слова. "Я все сказал в интервью. Зачем я буду комментировать свои слова? Ну сказал и сказал, что комментировать-то?" – задал риторический вопрос Михаил Ефремов в беседе с изданием RT.

Куда разговорчивее оказался депутат Госдумы Виталий Милонов. "Опять слово дали пьянице и алкоголику. Ефремова надо срочно лечить, вино убивает мозг человека. Что он понимает в политике? Зачем его вообще спрашивать про Крымский мост? Он в этом вообще не разбирается", – заключил Милонов.

По мнению парламентария, Ефремов выставил себя на посмешище, но он требует наказания. "Нужно забрать у него звание заслуженного артиста России. Нечего позорить страну своими глупостями", – убежден депутат.

В исправлении артиста Милонов готов принять самое активное участие. "Мы его свозим к Герману Стерлигову, свозим в православную общину. Я сам человек непьющий и знаю, как бороться с этой заразой. Лечить нужно принудительно и срочно. Ни один пьяница не сознается, что он алкоголик. Все будут говорить, что они "немного выпивают". Это обман! Михаил, не волнуйся, мы тебе поможем, пока ты совсем не пропил свой талант", – цитирует Виталия Милонова сайт "Комсомольская правда".

Автор: Наталья Аряева6 июня 2018, 15:36
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Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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