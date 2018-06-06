Заявление известного артиста о Матильде Шнуровой: Она ко мне ушла

В СМИ продолжается шумиха вокруг развода Сергея Шнурова и его жены Матильды. Певец, бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий заявил, что миниатюрная супруга скандально известного артиста ушла к нему.

В недавнем интервью журналу Esquire Сергей Шнуров дал понять, что именно его жена Матильда стала инициатором разрыва. "Столько всего произошло, что можно книгу написать. Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку", – философски сообщил Шнуров. Он высказался о причине развода так: "Сам голову сломал. Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз".

Даже для друзей разрыв Шнуровых стал полнейшей неожиданностью. Пока подружка пары Ксения Собчак взывает к разуму Сергея, прося вернуться к жене, экс-коллега певца по группе "Ленинград" Стас Барецкий заявил, что Матильда теперь с ним. "Она ко мне ушла. Серьезно! А че вы смеетесь? Вы такую возможность не допускаете, что ли? У друзей не бывает таких дел, что ли? Ко мне ушла. Сейчас мы вместе. На юг собираемся ехать отдыхать. Я вам серьезно говорю. Что вы впали в такое недоумение? Спросите у Матильды. Потом увидите наше совместное фото на яхте", – заявил Барецкий в беседе с журналистами издания "Комсомольская правда".

Далее певец заявил, что и "Шнуров не идеален". "Девушка влюбилась в другого, в меня конкретно. Ну, знаете, как говорят, любовь зла", – хлестко заявил Стас. Затем Барецкий начал нахваливать себя: "Она могла в меня влюбиться спокойно. Вы же понимаете, я мужчина творческий, красивый, а главное – богатый".

Публикация от Matilda Shnurova (@mshnurova) 26 Май 2018 в 4:48 PDT

Барецкий посоветовал Шнурову пуститься во все тяжкие. "Жизнь одна. Шнуров – суперстар. Ему нужно развлекаться. Годы идут, седина в бороду, бес в ребро. Девиц вокруг много. Я бы на его месте поступил так же. Если бы я был настолько популярен. Я бы пустился во все тяжкие. Чтобы было что вспомнить", – заключил Стас Барецкий.