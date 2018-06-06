Похотливая актриса рассекретила запретную связь с женатым Табаковым

Слушая байки Елены Прокловой про ее романы, всякий раз почему-то на ум приходит пословица "Вспомнила бабка, как девкой была". Актрисе скоро 65 лет, а она все рассказывает о любовниках юности. На сей раз героем откровений актрисы стал ныне покойный Олег Табаков.

"Я всегда влюблялась в личностей, которые выбиваются из общего ряда, – улыбается Проклова. – Например, Табаков был несчастен от любви ко мне. От невозможности реализовать эту любовь. Несчастен до слез. Полюбил всерьез девочку 15-летнюю. А ему за 30 и двое детей... Тупик..."

У Прокловой, по ее словам, были близкие отношения со многими великими актерами. "В буфете на киностудии Олег Янковский проходил мимо, бросил свой фирменный взгляд, сказал: "Какая вы потрясающая! Это судьба!" На что я ответила: "Не думаю". Это его задело, конечно... Потому он меня удивил: устроил так, что мы в поезде между Ленинградом и Москвой оказались в одном купе вдвоем... Можно сказать, у нас была творческая история".

"Когда я встретилась с Олегом, я была свободная женщина и имела право свои чувства не держать вожжами, а отпустить... Глупо обманывать природу. Я не верю в моногамность мужчин и женщин. Всю жизнь жила так, как хотела. И ни о чем не жалею. Сожаления – пустая трата времени", – уверена Проклова.

"Я любила всю жизнь. И продолжаю жить в любви. И для меня утро начинается с того, что меня до комка в горле захлестывает волна любви. Лучшие мужчины планеты были у моих ног. И любовь была, и страсть. Но, поверьте, страсть далеко не лучший советчик. Страсть и секс – как выбросы на Солнце, которые радиацией поражают все живое. Я достаточно страстная женщина, была и есть. И умру, наверное, такой", – цитирует похотливую артистку журнал "7Дней".