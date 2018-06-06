Аманти в ужасе от устроенной Казаченко безобразной вакханалии

Ужасно, конечно, что у страны нет других дел, кроме как обсуждать семейные склоки знаменитых людей. Каждый день страну пичкают Виталиной Цымбалюк-Романовской, Кариной Мишулиной, детьми Серова. Героиней очередного выпуска "Пусть говорят" снова стала Ольга Казаченко.

"Вадим Казаченко напал на супругу прямо в зале Московского городского суда, эфир будет жарким и острым", – говорится в анонсе передачи. А темой программы стало произошедшее накануне во время очередных слушаний. "Вадим Казаченко набросился на Ольгу Казаченко, схватив ее за шею и волосы", – уверяет адвокат Катя Гордон. "Когда заседатели ушли на совещание, Вадим напал на меня с претензиями на мой вопрос, что он мне мстит, что я не сделала аборт. Он начал наступать, а потом схватил меня за шею", – свидетельствует Ольга Казаченко. А сам Вадим уверяет, что обе дамы все врут и нарочно провоцируют его.

Нынешняя супруга артиста Ирина Аманти убеждена: все, что произошло в зале суда, Ольга Казаченко устроила и разыграла специально. "Она заключила контракт на 25 телеэфиров, 11 из которых уже прошли, и ей нужны были дополнительные темы для новых выпусков ток-шоу, – возмущается Ирина. – Это она пригласила в зал камеры Первого канала и работала на них. Все шло по сценарию. Мама Ольги Дмитриевны демонстративно падала в обморок и просила "спасти мою дочь", туда вызывали скорую. В это время то и дело, показывали, как я бью по камере Первого канала. Хотя я всего лишь не хотела, чтобы меня снимали, – зачем мне этот цирк? Судя по всему, на этом "Пусть говорят" не остановится. Ведь в конце съемки Дмитрий Борисов пообещал, что будет продолжение". Ирина Аманти в ужасе от устроенной Казаченко прилюдной безобразной вакханалии.

Публикация от Irina (@irina_amantea) 25 Май 2018 в 5:12 PDT

Напомним, что ранее в интервью Dni.Ru Вадим Казаченко заявил: "Сегодня в суде Ольга Дмитриевна просто устроила провокацию на камеру. А я и пальцем ее не тронул – слишком много чести. Она – пыль с моих ботинок. Я просто подошел к ней, чтобы объясниться и попросить перестать провоцировать меня и перестать устраивать шоу на камеру для Первого канала".