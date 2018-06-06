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"Мы с Павлом очень разные": жена поставила точку в отношениях с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Агата Муцениеце сообщила новые данные о своих отношениях с Павлом Прилучным. Популярная актриса заявила, что они очень разные, но они "крабики", которые нашли друг друга.
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Многочисленные поклонники продолжают следить за личной жизнью Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, слухи о разрыве которых муссируются в СМИ. Все началось с того, что особо наблюдательные фанаты обнаружили, что актеры якобы отписались друг от друга в соцсетях, перестали публиковать общие фото и не выходят в свет вместе. К тому же Прилучный опубликовал в соцсети фото актрисы Лукерьи Ильяшенко.

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Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Вскоре Прилучный заявил, что в отношениях с Муцениеце действительно не все гладко, однако третьей стороны нет. Агата тоже выступила с обращением к общественности, заявив, что их брак "стоит на паузе". Узнав об этом, поклонники приуныли.

Однако репортеры выяснили, что Павел и Агата снова добавились друг к другу в друзья в соцсетях, что немедленно вызвало подозрения в пиаре. Тогда Муцениеце опять обратилась к поклонникам, журналистам и прочей заинтересованной общественности. Для начала актриса заявила, что они с Прилучным не пиарятся на своем браке, а затем дала понять, что лед между ними тает.

"Мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – оптимистично сообщила Агата Муцениеце. Актриса не стала скрывать, что у них есть проблемы, причем личностные. "Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы скорее всего крабики, которые нашли друг друга навсегда! А еще, все кто любят друг друга, знайте, самое важное – разговаривать!" – заключила актриса.

Отметим, что свой пост в Instagram Муцениеце сопроводила фотографией, на которой запечатлены старички, держащиеся за руки. "Я хочу верить, что так будет выглядеть наше фото в старости!" – выразила надежду Агата Муцениеце, обращаясь уже напрямую к Павлу Прилучному.  

Автор: Наталья Аряева6 июня 2018, 11:52

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