Лучше в кабак: беременная Шубская наплевала на последний фильм Глаголевой

Анастасия Шубская проигнорировала показ последнего фильма своей матери. Дочь Веры Глаголевой предпочла вместе с супругом Александром Овечкиным провести вечер в одном из московских ресторанов.

На специальном показе последнего фильма Веры Глаголевой "Не чужие" собралось много друзей и близких. Среди посетивших мероприятие были замечены старшая и средняя дочери Анна и Мария Нахапетовы, а также внучка кинорежиссера Полина Симачева.

Однако младшая наследница Глаголевой Анастасия Шубская на показе так и не появилась. Девушка предпочла вместе с супругом Александром Овечкиным провести вечер в одном из столичных заведений, передает "Вокруг кино".

Остается только гадать, почему столь важное событие, связанное с работой покойной матери, осталось без внимания Шубской. Ведь "Не чужие" является детищем Глаголевой и занимает важное место в биографии постановщицы.

Кинокартину представила гостям продюсер Наталья Иванова. "Я надеюсь, что в скором времени фильм увидят все поклонники таланта Веры Глаголевой. Это важное для нас – ее друзей – событие. Мы надеемся, что фильм ждет счастливая судьба", – сказала она.





Впервые снимавшая семейную драму Глаголева говорила в интервью, что работа в драматичекском жанре для нее – осознанный выбор. "Мы взяли эту тему не только потому, что это актуально, а еще и потому, что это прежде всего человеческая драма. Она позволяет задуматься над тем, почему близкие люди не могут найти язык общения между собой, и мой главный посыл в этой истории – найти и показать то, что их всех может объединить", – объясняла режиссер.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 27 Июн 2018 в 1:14 PDT

Примечательно, что одна из частей фильма снималась, когда Вера Глаголева уже ушла из жизни. Напомним, что режиссер скончалась 16 августа 2017 года от рака в возрасте 61 года.

