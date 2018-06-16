Говорухина похоронили рядом с Табаковым

Говорухин погребен на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Церемония прошла с воинскими почестями.

Режиссер и депутат Станислав Говорухин похоронен на в Москве Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщают Вести.Ru. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья покойного. Перед тем, как гроб опустили в землю, почетный караул дал несколько оружейных залпов. Потом прозвучал гимн России.

До этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путина, а также депутаты Госдумы и деятели искусства.

Как рассказал художник Никас Сафронов, который 30 лет дружил с мэтром, великий режиссер был готов к смерти после того как узнал свой страшный диагноз. Он сообщил, что виделся с Говорухиным около недели назад в подмосковном санатории, где кинематографист проходил лечение.

Тогда же, по словам режиссера, врачи ему и рассказали о грядущей смерти. "Когда мы виделись в последний раз Слава рассказал, что в больнице, куда он ездил с утра, был консилиум и ему сказали, что от рака метастазы уже распространяются по всему организму", – рассказал Сафронов сайту "Комсомольская правда".



По наблюдению собеседника издания, мэтр кино философски и мужественно принял свою болезнь. "Она сказал мне: я не боюсь смерти, готов к ней. Это были его последние слова", – сообщил художник. Он отметил, что до этого о масштабах недуга известно не было.