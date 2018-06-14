Машков удивил некрасивым поступком после смерти брата

Актер Владимир Машков потерял старшего брата. Артист отказался проводить родственника в последний путь.

Источник, близкий к семье артиста, сообщил прессе, что Машков не приехал на похороны брата. Владимир решил почтить память близкого человека другим способом, который многие могут посчитать некрасивым поступком, желанием откупиться от необходимости присутствовать: он прислал деньги на организацию прощания.

Добавим, что ранее сообщалось, что в Новокузнецке скончался старший брат Владимира Машкова Виталий Никифоров, передает телеканал "360". У мужчины случился инфаркт. Виталий Никифоров родился в первом браке матери Владимира Машкова Наталии. Он был старше брата на 12 лет.

Виталий работал в технической сфере. Мужчина очень гордился талантливым братом и часто давал интервью прессе.

Сайту "Комсомольская правда" Никифоров рассказывал о детстве Машкова. "Учился Вовка отвратительно! – отмечал он. – Школы менял из-за "неудов" по поведению: то длинные волосы отрастит, то еще чего".

"Собирался стать биологом. В одной из комнат родительской хрущевки устроил зоопарк: четыре клетки с крысами, белка, хомяк, ворона, черепаха, кролик, две собаки – Анчар и Туська... Но в десятом классе вдруг резко все ему надоело, увлекся театром. Тогда впервые стал выходить на сцену Театра кукол в эпизодах. Животных забросил, они оставались некормленные... У него было обычное дворовое детство советского школьника. Компании, гитары, все такое. На гитаре он здорово играет. А мы с женой отделали его комнату по последней моде. Я на стенах нарисовал Пола Маккартни, Сюзи Кватро", – рассказывал Виталий Никифоров.