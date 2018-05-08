Звезда порно и автор хита Бузовой удивили выходкой к Дню Победы

В Сети появился трогательный клип, посвященный празднику Великой победы. Его создатели: автор песен Ольги Бузовой, порноактриса и малоизвестная певица.

В видеохостинге YouTube опубликовали музыкальное видео. Ролик рассказывает душещипательную историю молодой девушки, которая была готова пожертвовать жизнью ради победы в той кровавой войне.

По признанию авторов, главная героиня – это собирательный образ, созданный по военным дневникам молодых фронтовичек. Что удивительно, юную участницу боевых действий сыграла Диана Мелисон, которая известна широкой общественности как звезда фильмов для взрослых, модель и блогер.

"Это история девчонки, которая не успев осознать всей серьезности и опасности войны, отправляется на фронт вслед за своим любимым. Ей всего 17 лет. В этой истории столько любви, боли и искренности, что душа разрывается. Надеюсь вы прочувствуете каждый кадр, каждую эмоцию так же, и будете горды за то, что мы являемся потомками Великого народа!". – написала Диана в своем микроблоге.

Сингл "#ЖИЗНЬБЕЗВОЙНЫ" исполнил репер Саша ST, которого знают как автора песни для Ольги Бузовой "Мало половин". "Дольше всего в июне ждать весны. Проще всего придумать себе сны. Больше всего я бы хотел жить без войны", – поет реп-исполнитель.

Также в ролике приняла участие российская певица и композитор Elvira T. В 2013 году состоялся релиз дебютного альбома "Одержима". В 2018 году выпустила клип "Мы самые".