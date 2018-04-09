Известный российский музыкант разбился в ДТП

Рэп-исполнитель Эдуард Выграновский, известный поклонникам под сценическим псевдонимом Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. На странице российского музыкального лейбла Black Star в Instagram рассказали, что тот упал с транспортного средства и сломал руку. Сам пострадавший рэпер раскрыл подробности своей травмы. "Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", – рассказал он.
Россияне не могут прийти в себя от возмущения
Девушка оказалась в смертельной ловушке
Актриса вела крайне закрытый образ жизни
Певица рассказала о случившемся