Известный российский музыкант разбился в ДТП

Рэп-исполнитель Эдуард Выграновский, известный поклонникам под сценическим псевдонимом Скруджи, попал в аварию на мотоцикле. На странице российского музыкального лейбла Black Star в Instagram рассказали, что тот упал с транспортного средства и сломал руку. Сам пострадавший рэпер раскрыл подробности своей травмы. "Все обошлось лучезапястным оскольчатым переломом со смещением и несколькими ушибами и ссадинами", – рассказал он.

Публикация от BLACK STAR (@blackstarofficial) 9 Апр 2018 в 3:55 PDT