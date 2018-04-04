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Севшую в лужу Волочкову обругали после происшествия

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov/
Балерина Анастасия Волочкова поделилась очередным видео с отдыха. Она рассказала, что чуть не утонула, но вместо сочувствия получила оскорбления и смешки.

Продолжение: Выжатая Васильева перепугала ужасным видом
прочитано 1617 раз

Подробности инцидента, из-за которого Волочкова, судя по всему, могла лишиться жизни, она не раскрыла. "Чуть не утонула в волнах океана (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала публикацию она, оставив пользователей Сети в недоумении.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Комментаторы тут же бросились проверять, где же отдыхает балерина. Им удалось выяснить, что территорию курортного острова Пхукет, где уже несколько дней развлекается звезда, омывает вовсе не океан, а Андаманское море. После этого замечания все как будто забыли, что Волочкова чуть не утонула, и вместо того, чтобы пожалеть ее, начали потешаться.

"Настя, вы совсем необразованная? ЭТО МОРЕ!" – пишет один из комментаторов. "Кто нибудь! Скажите ей, что это МОРЕ", – возмущается второй. "ОКЕАН, МОРЕ, АХМАТОВА, ЦВЕТАЕВА, ДА ЕЙ ВСЕ РАВНО КТО И ЧТО", – вспоминает прошлые скандалы третий.

Севшая в лужу танцовщица, похоже, предпочла не реагировать на провокации. Исправлять подпись к видео она тоже не спешит.

Некоторые злопыхатели дошли до оскорблений. "Баба конь", – комментирует увиденное пользователь. "Побежала прям как Буратино", – добавил другой.

Автор: Евгений Мышко4 апреля 2018, 19:32
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Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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