Родные Шукшина бросили умирать в нищете его больную жену
Пожилая женщина перенесла сердечный приступ и проходит длительное лечение. Поместить 87-летнюю Мирию Ивановну в медицинское учреждение оказалось большой проблемой. В больнице отказались принять Шумскую. "Мы попросили его во время присутствия в этом лечебном учреждении передать телефон кому-либо из врачей, чтобы узнать причину такого поведения медиков, но те не захотели с нами общаться. И наши звонки в больницу тоже оставались без ответа", – рассказал журналистам друг пенсионерки Владимир Ковалев.
За помощью даже пришлось обращаться к министру здравоохранения республики Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Чиновник не отказал пожилой женщине, чего не скажешь о дочерях писателя от четвертого брака.
"До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне стало плохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранее готовиться к такому исходу событий, подумать о саване... Но как можно быть к этому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, что находится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякое общение и перестал отвечать на ее звонки", – рассказал Владимир журналистам Sobesednik.ru.
По словам мужчины, состояние Шумской стабилизируется,
поэтому женщина уже дома. "Родные стены помогают, как говорится. Потихоньку
начала кушать. Помогает сиделка, которая постоянно с ней находится. Платим ей
со своей пенсии", – поделился помощник Марии Ивановны.
Добавим, что официального развода Василия Шукшина с Шумской не было. Она не дала согласия на расторжение брака, даже несмотря на то, что об этом просила мать Шукшина. Писателю удалось "нейтрализовать" этот брак, только потеряв паспорт.
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