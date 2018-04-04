Родные Шукшина бросили умирать в нищете его больную жену

Первая супруга писателя Василия Шукшина – Мария Шумская очень больна и испытывает материальные трудности. Ее помощник рассказал о том, что родственники знаменитого режиссера отказываются ей помогать.

Пожилая женщина перенесла сердечный приступ и проходит длительное лечение. Поместить 87-летнюю Мирию Ивановну в медицинское учреждение оказалось большой проблемой. В больнице отказались принять Шумскую. "Мы попросили его во время присутствия в этом лечебном учреждении передать телефон кому-либо из врачей, чтобы узнать причину такого поведения медиков, но те не захотели с нами общаться. И наши звонки в больницу тоже оставались без ответа", – рассказал журналистам друг пенсионерки Владимир Ковалев.

За помощью даже пришлось обращаться к министру здравоохранения республики Владимиру Алексеевичу Пелеганчуку. Чиновник не отказал пожилой женщине, чего не скажешь о дочерях писателя от четвертого брака.

"До Маши Шукшиной я так и не смог дозвониться. Когда Марии Ивановне стало плохо, обратился к Оле. Она ответила, мол, что вы паникуете, надо было заранее готовиться к такому исходу событий, подумать о саване... Но как можно быть к этому готовым? Потом я ей звонил, думал, что поддержит. А она сказала, что находится в Африке и ничем не может помочь. После этого прекратил с ней всякое общение и перестал отвечать на ее звонки", – рассказал Владимир журналистам Sobesednik.ru.

По словам мужчины, состояние Шумской стабилизируется, поэтому женщина уже дома. "Родные стены помогают, как говорится. Потихоньку начала кушать. Помогает сиделка, которая постоянно с ней находится. Платим ей со своей пенсии", – поделился помощник Марии Ивановны.



Добавим, что официального развода Василия Шукшина с Шумской не было. Она не дала согласия на расторжение брака, даже несмотря на то, что об этом просила мать Шукшина. Писателю удалось "нейтрализовать" этот брак, только потеряв паспорт.