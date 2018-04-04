Юный фаворит огорошил рассказом про кровоточащую Гурченко

В последние годы жизни актриса Людмила Гурченко тесно общалась с молодым стилистом и фотохудожником Асланом Ахмадовым. "Я в него влюблена... Он, знаешь, меня как обнимает?" – хвасталась дива.



Именно Ахмадов гримировал скончавшуюся актрису – якобы такова была ее последняя воля. Писали, что накануне церемонии прощания он приехал, чтобы сделать артистке прическу и голливудский макияж. А только что он представил неизвестные широкой публике снимки актрисы в фотоальбоме "Моя Люся".

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"Несмотря на свою эталонную женственность, Люся, на мой взгляд, имела мужской склад характера, – рассказал Ахмадов. – Она умела по-мужски выключать эмоции. Было ощущение, что она их хранила в себе, не растрачивая, чтобы использовать как инструмент для передачи образа в своих ролях. Меня потрясала ее внутренняя сила. Как человек, попавший в капкан, может отрезать сам себе ногу, чтобы спасти свою жизнь, Люся с кровью из сердца вырезала людей, которых она любила. Тех, что сделали ей больно. И продолжала жить с кровоточащим сердцем, никак внешне не демонстрируя глубокую рану. Я недоумевал, как такая мощная сила характера уживалась в этой изящной хрупкой женщине…"

По его словам, Гурченко ненавидела песню "5 минут", благодаря которой в свою пору и прославилась. " После фильма "Карнавальная ночь" долгие 17 лет она не снималась нигде – не брали! Были сотни кинопроб и ни одной новой роли. Она ездила на гастроли по необъятным просторам Родины с концертами. Для нее это была единственная возможность творческой реализации и заработка. "Что бы я ни пела, зрители всегда ждали только ее", – говорила Люся, вспоминая то сложное для нее время. Как ей того ни хотелось, петь песню все же приходилось. "Пять минут" всегда ждали на концертах, без нее не обходилась ни одна новогодняя телепередача…", – цитирует Ахмалова "Телепрограмма".