Любимец Пугачевой прошелся по надменному Аверину

Хореограф, танцор, режиссер, наставник на шоу "Танцы" Мигель дал откровенное интервью. В нем он усомнился в профпригодности некоторых звезд российской эстрады. Досталось всем, даже Примадонне.

Журналистам YouTube–проекта "А поговорить?" он заявил, что порой с Пугачевой невозможно работать. "Алла Борисовна многое себе позволяла, но она королева. Она себе позволяла очень неприличные вещи…Зачем ворошить прошлое, это было давно. Может быть она была не в себе", – поведал танцор. После этих слов режиссер замялся и перевел беседу в другое русло.

Добавим, что Мигель знаком с примадонной с 2004 года. Хореограф был участником очередного сезона музыкального шоу "Фабрика звезд", которым руководила Пугачева. Режиссеру даже удалось какое-то время поработать с Примадонной вне проекта.

Публикация от МИГЕЛЬ (@migelshow) 14 Окт 2017 в 4:48 PDT

Мужчина признался, что самым неприятным артистом, с которым ему довелось трудиться, был актер Максим Аверин. Танцор уверен, что у звезды "Глухаря" слишком завышенное отношение к себе. Мигель с неприязнью вспоминает невоспитанность Аверина: "То, как он себя ведет с командой, то, как он себя ведет с режиссерами, то, как позволяет себе общаться с продюсерами".

Публикация от Максим Аверин (@maximaverin) 23 Мар 2017 в 3:59 PDT

По мнению хореографа, многие представители нашей эстрады не могут сделать хороший номер даже под фонограмму, что уж говорить о живом выступлении. "Они думают, что они сыграют только на том, что они популярные и все…им тупо лень. Зачем им два часа на дорожке бежать и петь эту песню, чтобы потом станцевать ее на сцене, им проще включить фонограмму", – пояснил танцор.

Режиссера очень удивляет нежелание наших артистов развиваться в своем творчестве. "Басков сделал себе шоу и не понимает, почему оно не продается. Ты хоть одну песню новую спел за последние 10 лет? На что людям идти? Что они хотят слушать? Еще раз про натурального блондина, в золоте только?" – критически заметил Мигель.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 30 Янв 2018 в 5:58 PST

Задача эстрадного артиста производить музыку, а не вести шоу, появляться на каких-то светских мероприятиях, уверен танцор. Он поставил в пример, американских поп-певцов, которые годами работают над одной пластинкой, и понимают, что такое их собственное, ни на кого не похожее звучание. "Это не их призвание. Лень, потому что они любят только деньги. Они каждый раз спрашивают, почему нам не платят как голливудским звездам…" – подытожил режиссер.