Рыдай, Виталина: Элина Мазур показала всей стране роскошную грудь

Бывшая товарка Цымбалюк-Романовской покувыркалась в снегу. И показала: ей есть чем гордиться.

Пляжное фото Виталины Цымбалюк-Романовской, на котором она запечатлена со своим в ту пору мужем Арменом Джигарханяном, произвело фурор. Снимок гуляет по Сети, вызывая смех у народа. "Обычная тушка, фитнесом не балованная даже по минимуму", "Редкая красавица с тремя волосинами на голове, и зона декольте с шеей как амортизированный пожарный шланг", "Сисек нет, ноги грубые, особенно колени выдают полное отсутствие породы, клуша", – глумятся люди над скромными телесами 39-летней киевской пианистки.

И как же роскошно на ее фоне смотрится Элина Мазур – бывшая товарка Цымбалюк-Романовской, ставшая сегодня защитницей Армена Джигарханяна и смело раскрывающая все коварные замыслы Виталины. Мазур, кстати, заметно старше пианистки – по некоторым данным, ей 52 года, хотя сама Элина уверяет, что всего 42. При этом ее подтянутой фигуре, упругой выдающейся груди, отсутствию даже намека на целлюлит позавидует иная юная прелестница.

На фотоснимках, которые оказалась в распоряжении Dni.Ru, на Мазур нет и грамма макияжа. И, надо сказать, выглядит она без косметики сногсшибательно. "Это мейнстрим в поддержку Пугачевой, которая не боится показываться без грима, – улыбается Мазур. – Я и всех призываю фотографироваться без косметики и с нормальным живым выражением лица!"





Напомним, Элина Мазур долгое время выставляла себя в массмедиа человеком циничным, непримиримым, идущим по трупам. И в итоге из нее сделали главную злодейку страны. А сегодня поклонники ее бывшей товарки Цымбалюк-Романовской поливают Мазур грязью и сочиняют небылицы. Среди самых известных баек – Элина якобы содержит притоны и бордели.

"Я не была "мамкой" в притоне, как пишут сегодня, – заверила Мазур. – Просто ко мне, как к одному из главных решальщиков в стране, обратились девушки, которые пытались вырваться из того рабства. И в 2012-2015 годах я активно занималась закрытием публичных домов и наркопритонов".