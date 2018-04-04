Бузова сделала официальное заявление о беременности

Звезда "Дома-2" устала от сплетен. И решила поставить точку.



На первую в жизни пресс-конференцию Ольга Бузова пришла в строгом костюме от Yves Saint Laurent. "Очень волнуюсь, потому что сегодня я объявляю о создании своей империи", – начала рассказывать о планах звезда "Дома-2".



"Мы живем в эпоху Ольги Бузовой, в эпоху блокчейна, в эпоху цифровых медиа, – улыбнулась Бузова. – Я первая девушка в этой стране, которая запускает свою криптовалюту бузкоин и коммуникационную платформу Buzar. У меня глобальные планы. Например, я начинаю ресторанный бизнес, открываю салоны красоты. Все, к чему прикасается Бузова, становится золотом".



Корреспондент Dni.Ru спросил о том, как она планирует совмещать бизнес и эстраду. "Я не ухожу со сцены, хотя многим злопыхателям это не понравится, – заявила Ольга. – Более того, я вынашиваю огромные планы покорению мирового музыкального рынка".

Прокомментировала она и слухи о том, что скоро станет мамой: "Я не беременна – делаю об этом официальное заявление через ваше издание. Не верьте слухам и сплетням. Больше года я нахожусь одна. Я забыла, что такое секс, поэтому всю нереализованную энергию направляю в другое русло. И сегодня это работа, это желание всю себя отдать людям".

Ready ����#ясоздаютренды#эрабузовой#YSL Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 4 Апр 2018 в 12:52 PDT

"На личную жизнь у меня нет времени, поэтому, увы, в 32 года у меня нет мужчины, – продолжила Ольга. – А я не робот, мне нужен человек рядом. Но только мужчина без памперсов. Сильный и смелый. Я даже готова к тому, что он будет менее успешным, чем я, менее обеспеченным. И этим летом я приму участие в романтическом шоу на ТНТ, где буду искать свою любовь. Хочу и жду настоящей искренности, чтобы меня водили за ручку, целовали. Тем более я самая завидная, самая популярная невеста в этой стране. А скоро еще и стану и самой богатой!"

