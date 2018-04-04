Изощренная месть Дмитрия Шепелева

Репортеры попытались выяснить суть конфликта между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске. По их мнению, обиженный телеведущий просто мстит, не давая родным певицы видеться с ее единственным сыном Платоном.

Уже несколько лет длится конфликт между Дмитрием Шепелевым и родными его возлюбленной Жанны Фриске. Говорят, что телеведущий им изощренно мстит, не давая видеться с маленьким Платоном – сыном певицы. Журналисты попытались выяснить, почему близкие люди популярной артистки никак не могут найти общий язык.

Шепелев утверждает, что не чинит препятствий семье Фриске для встреч с мальчиком. "Я не ограничивал свидания. Я просил, чтобы родители Жанны приезжали к внуку. Но они хотят, чтобы Платона возили к ним, как собачку", – рассказывал на Первом канале Шепелев.

В своем блоге Дмитрий писал об отце Жанны Владимире: "Я опасаюсь, что отец в прямом смысле потерял голову от горя и нуждается в помощи специалистов. Я неоднократно обращался к представителям органов опеки, к психологам, психиатрам, которые единогласно говорили, что Владимиру нужна помощь и лечение до тех пор, пока его состояние не нормализуется, Платону опасны встречи с ним… После одной из таких встреч Платон вернулся домой крайне возбужденным, долго не мог уснуть, а перед этим за ужином его рвало. Как отец я не могу позволить, чтобы такое повторилось".

Один из юристов Фриске признался, что с недавних пор Шепелев стал крайне жестко подходить к вопросу встреч его клиентов с малышом. "Я общался с Дмитрием и прямо спросил: "Родители Жанны страдают в разлуке с внуком. Будь человеком. Что, тебе жалко дать им увидеть ребенка?" Ответ ошеломил: "Они меня считают никем – не отец Платону, не муж Жанне, никто. А раз так, то и они для Платона никто", – цитирует представителя семьи Фриске сайт "Комсомольская правда".

Действительно, ранее Владимир был не очень лоялен к Дмитрию. Он намекал на его нетрадиционную сексуальную ориентацию, ставил под сомнение его отцовство и даже пытался выкрасть Платона. Теперь отец Жанны успокоился и готов пойти на уступки ради встреч с единственным внуком, однако Дмитрий Шепелев пока неумолим.