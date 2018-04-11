Любовница обвинила попа из "Дома-2" в сумасшествии после съемок порно

Жертва озабоченного попа из "Дома-2" Вальтера Соломенцева прокомментировала слив своих интимных фото в Интернет. Олеся Лисовская уверена, что бывший священник тронулся умом.

"Я очень боялась, что все это всплывет. Но одно меня радует – теперь мне бояться нечего, уже ничего не боюсь! Но я не знаю, что с ним делать. Он реально сошел с ума! Эти фотографии – самое маленькое, что он делает. Я сейчас больше всего переживаю за родителей, как они на это отреагируют…" – сообщила журналистам посрамленная зазноба экс-священника.

Олеся настроена отомстить полоумному обидчику. Она уже написала заявление в правоохранительные органы. Лисовская хочет наказать Соломенцева по всей строгости закона.

"Мама у меня болеет, и теперь я не прощу ему этого. Тварь! Я так хочу столько всего сказать, но не буду опускаться до его уровня. Он сошел с ума, он больной человек. Он сумасшедший! Я уже не знаю, что сделать, чтобы он исчез. Уже заявление в полицию написала, теперь они будут разбираться. Он меня не сломает, больше никогда в жизни к нему не вернусь", – сообщила Лисовская Dom2Life.ru.

Публикация от Олеся Лисовская (@lisovskaya93) 9 Апр 2018 в 1:14 PDT

Напомним, что накануне один из самых эпатажных участников телестройки Вальтер Соломенцев опубликовал на своей странице в Instagram интимные кадры. На них он демонстрирует плотскую любовь с экс-участницей "Дома-2" Олесей Лисовской. Буквально через пару часов после того, как в соцсети появились эти фото, аккаунт Вальтера был заблокирован.

Добавим, что это не единственный секс-скандал с участием Вальтера. Бывшая жена Соломенцева Галина заявляла в эфире одного из отечественных ток-шоу, что никогда не публиковала в Интернете фото себя в обнаженном виде. Однако ее откровенные кадры доступны на нескольких ресурсах.

Экс-супруга поклялась телезрителям, что присылала свои интимные снимки только Вальтеру. Женщина уверена, что Лисовская, состоявшая тогда в отношениях с Соломенцевым, нашла их и распространила.