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Видеоблогеры озолотились на лжи о трагедии в Кемерове

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Российские блогеры активно раскручивали появившиеся в Сети слухи о сотнях погибших "Зимней вишне". Этот жуткий информационный повод позволил им повысить свою популярность и подзаработать. 

Продолжение: Оставшемуся сиротой мальчику из Кемерово раскрыли страшную правду

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Используя популярный сервис SocialBlade журналисты "URA.RU" посчитали, сколько просмотров и новых подписчиков видеоблогерам принесли кровавые новости из Кемерово. Ниже представлены примерные цифры.

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По данным издания ролик Николая Соболева "От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове" за два дня привел на канал больше 100 тысяч новых подписчиков и принес и рекордные просмотры -6,5 миллионов за два дня. Примечательно, в марте на его канал приходило в среднем около 2-3 тысяч человек в день, а  канал просматривали лишь около 400 тысяч раз в сутки. С такими приличными цифрами Соболев мог заработать около 200 тысяч рублей.   В ролике он транслировал анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших.

Популярный проект Михаила Печерского и Алексея Псковитина – Nemagia, за пару дней собрал 3,5 миллиона новых просмотров, хотя до этого канал собирал в среднем лишь по 40 тысяч в день. По оценкам экспертов, это видео принесло кемеровским блогерам порядка 100 тысяч рублей. Они выложили видео "Трагедия в Кемерово", где, ссылаясь на все те же анонимные аудиозаписи, озвучивали информацию то о "174 трупах", то о "355 жертвах" пожара.

Известный оппозиционный видеоблогер. Kamikadze-d (Дмитрий Иванов) выпустил шесть видео, посвященных трагедии. В некоторых из них он дословно заявляет о "400 трупах детей".  Ролики привели к нему на канал около 23 тысяч новых подписчиков, до этого в марте на канал Kamikadze-d подписывалось около 1,5 тысячи человек в день.

Все видео в совокупности дали около 6 миллионов просмотров, хотя в первой половине марта Иванов набирал лишь 500 тысяч за сутки. По мнению экспертов, на своих роликах Kamikadze-d мог заработать от 50 до 60 тысяч рублей.

 Добавим, что через несколько дней после публикации Соболев удалил ролик с ложной информацией о 300 погибших в Кемерово. Он заявил, что не собирался сеять панику, и не имел корыстных целей. В своем Instagram юноша написал: "500 человек. 400, 150 или 64... к сожалению, суть остается неизменной. Даже если один человек погиб из-за халатности контролирующих органов и владельцев ТЦ – это трагедия. Наша с вами общая, национальная, ведь этим человеком мог оказаться любой из нас".

Оправдались и ребята из Nemagia: "Тут можно одни сплетни разводить, поэтому мы говорим, что есть данные ситуации, единственное чтобы хотелось сказать ее надо придавать широкой огласке, поступают сообщения, что погибших больше, хотелось, чтобы это не стали замалчивать…Так как мы сами кемеровчане, мы не могли не записать ролик, естественно мы выражаем глубокие соболезнования тем, кто потерял родных в этой катастрофе", – пояснили в своем видео Михаил и Алексей.

Автор: Руслана Алексеева30 марта 2018, 16:09
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Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

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