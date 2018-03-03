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56-летняя жена сама родила дочь 78-летнему Виторгану

Ирина Млодик. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Новоиспеченная мама Ирина Млодик раскрыта тайну появления своей дочери. Оказывается 56-летняя женщина сама родила малышку.
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После слухов о том, что завети своего ребенка чете Виторган помогла суррогатная мать, журналисты "Комсомольской правды" позвонили самой Ирине. Однако ее не оказалось дома, а человек, взявший трубку категорически отверг версию о причастности посторонней женщины к рождению ребенка.

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"Нет, она сама родила, извините", – заявили на том конце провода и оборвали разговор.

Репортерам сайта "7Дней" повезло больше. Им удалось узнать подробности о дочери Виторгана из первых уст. "Мы с Эммочкой давно мечтали, думали о ребенке. Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их", – рассказа жена актера.

Супруги продумали все детали еще до рождения девочки, даже выбрали имя. "Когда я прочитала, что значит Этель – благородная – то поняла, что мы с выбором имени "попали в точку": Эммануил у нас такой благородный, а дочка похожа на него – такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же, как у Эммочки носик, губки и лобик. Лобик у нее такой же, как у ее племянника Платона – мы это еще на УЗИ заметили", – поделилась Ирина.

По ее словам, девочка очень спокойная и воспитанная. "Практически не плачет – поест и спит. Когда везли ее из роддома, она всего один раз всплакнула и быстро успокоилась. Конечно, мы бесконечно счастливы", – заявила женщина.

Напомним, у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик 2 марта родился ребенок. Девочку назвали Этель.

Автор: Алёна Нестерова3 марта 2018, 17:15
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