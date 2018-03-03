Винокура разорвало в страшной аварии
Владимир Винокур стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Популярный артист признался, что его бережет Бог. Он привел в пример такую историю. В 1992 году Винокур попал в жуткую автомобильную аварию.
Тогда в Германии популярный артист после концерта ехал домой. Вел машину сам владелец авто, рядом с ним на переднем сиденье находилась его молодая жена, прямо за ним расположился друг Владимира Винокура, а сам артист сидел позади женщины.
Внезапно автомобиль потерял управление и влетел левой стороной в дубы. Винокур объяснил, что причиной стал лед на дороге: на улице подморозило плюс выпали осадки. В результате катастрофы водитель и друг Владимира погибли на месте. А самого Винокура, по его словам, разорвало как цыпленка табака. У артиста оказалась повреждена левая рука и вывих из таза правой ноги.
К счастью, следом за артистом в другой машине ехал его директор Александр Достман. Увидев произошедшее, мужчина выскочил из автомобиля и бросился спасать Винокура и девушку. По словам популярного артиста, Достман вырвал его из машины вместе с сиденьем, поскольку боялся, что автомобиль может в любую секунду взорваться. разумеется, из машины достали и травмированную девушку.
Интересно, что Владимир Винокур находился в сознании. Он был в шоке и поэтому все время повторял, чтобы ему вправили ногу. Приехала скорая и Винокура увезли в больницу. По переговорам медиков артист понял, что ему грозит ампутация. Поэтому он немедленно связался с Иосифом Кобзоном, чтобы тот помог ему попасть к отечественным врачам, а лучше – военным. Тот выполнил его просьбу.
Таким образом Владимир Винокур и оказался в госпитале Белец (в Германии), где провел на растяжках 95 дней. Медикам удалось спасти ногу артисту.
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