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Квартиры артистов МХТ оказались собственностью оборотистой Зудиной

Марина Зудина, Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan
Муж-худрук помог актрисе собрать коллекцию элитных квадратных метров. Но шила в мешке не утаишь.
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Со дня смерти Олега Табакова не прошло и 40 дней, а в прессе появляются все новые скандальные подробности из его светлой, как казалось прежде, жизни. Например, сотрудница Музея МХТ имени Чехова, которым 18 лет руководил Табаков, на условиях анонимности рассказала много шокирующего. Возможно, она и врет, оставим это на ее совести...

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"Казалось бы, уж он-то обласкан властью, имеет бесчисленные награды. Но вот Собянин выделил для артистов театра целый многоэтажный дом. И что вы думаете? Треть квартир принадлежит Табакову и Зудиной! – приводит слова сотрудницы театра EG.ru. – Кроме этого, МХТ сдает в аренду ряд помещений ресторанам и кафе. Догадайтесь, кто там бесплатно ест и выносит домой сумками? Сам Табаков уже давно ничего не ставил. Всем рулила народная артистка России Марина Зудина".

Удивительное, кстати, дело: после рождения сына Павла Зудина сразу же получила звание заслуженной артистки. Когда родила Машу, то стала народной. При этом у Олега Даля и Владимира Высоцкого, например, званий не было. Что, конечно, не делает их менее любимыми народом. А вот роли Зудиной еще надо вспомнить...

Ранее Dni.Ru писали, что в МХТ Зудину многие не жалуют и за глаза называют "салтычихой". Одна из сотрудниц театра поведала о порядках и нравах, которые якобы царили в МХТ во время правления Табакова и Зудиной. "Актеры боялись ее как огня. Упаси боже ее не заметить и не поклониться – съест и не подавится. Все меха и ткани, поступающие в костюмерные мастерские, первыми осматривала Зудина. Одевали ее там же – от белья до шуб. Закройщики волосы на себе рвали после ее визитов: все самое интересное загребала в личный гардероб, – поразила рассказом работница театра. – Домработницы у нее нет – все выполняет обслуга из театра. Пластические операции она делала в Екатеринбурге у знакомых Табакова. Тоже на халяву".

Автор: Иван Губкин27 марта 2018, 14:53
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Марина Зудина нарасхват у мужчин на "Золотой маске"

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