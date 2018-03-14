Завистница Смехова обозвала Навку сволочью

Татьяна Навка стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Прославленная фигуристка рассказала о том, как возмутилась актриса Алика Смехова, увидев ее, поспешно поглощающую еду.

Татьяна Навка появилась в студии ток-шоу в розовом клетчатом костюме. Образ спортсменки дополнили распущенные волосы, дорогие украшения и яркий макияж. К слову, говоря о своей внешности, Навка дала понять, что тщательно ухаживает за собой. "Если кто-то думает, что я тренируюсь на льду и поэтому такая красивая и здоровая, нет", – заявила Татьяна.

Фигуристка рассказала, как однажды возмутилась актриса Алика Смехова, увидев ее, поспешно поглощающую еду. "Я сижу и просто такая изголодавшаяся ем. И Алика Смехова подходит и говорит... Ну, она по-хорошему говорит: "Сволочь! Я тебе завидую!" – со смехом поведала спортсменка.

Благодаря регулярным физическим нагрузкам фигуристка обладает великолепной фигурой, которую может украсить любой наряд. На вопрос Леры Кудрявцевой, большой ли у нее гардероб, Татьяна с улыбкой коротко ответила: "Ну, он всегда маленький". К слову, Навка рассказала, что она лентяйка, но нашла подходящего тренера.

Зашла речь и о пластических операциях, которые пользуются бешеной популярностью среди представителей отечественного шоу-бизнеса. "Для меня это самое страшное. Потому что я не стесняюсь своих каких-то... Вот нос!" – призналась Татьяна.

Разумеется, Кудрявцева и Навка обсудили супруга спортсменки, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Фигуристка заявила, что наконец нашла своего принца. А появившаяся в студии мать олимпийской чемпионки Раиса Анатольевна без тени смущения осыпала именитого зятя комплиментами.