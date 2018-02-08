Алексея Воробьева после инсульта ждет печальная участь

Стали известны подробности взаимоотношений Алексея Воробьева с семьей. Брат музыканта и актера дал большое интервью.

Сергей рассказал, что в детстве они очень хорошо общались, вместе ходили на футбол и в музыкальную школу. Этому способствовала небольшая разница в возрасте: Алексей всего на год младше брата. Когда Воробьев-младший завоевал первую популярность, отношения оставались прекрасными.

"Первые лет пять он говорил: "Серый, мне очень в жизни повезло, я просто обязан вам всем помогать!" Поначалу так и было. Я учился в Петрозаводске, Леша отправлял мне небольшие деньги, которые меня очень выручали в студенческой жизни", – приводит слова Сергея Воробьева газета "Собеседник".

Потом отношения между братьями дали трещину: Алексей загордился и начал считать, что добился всего сам, своим трудом, поэтому не должен никому помогать. Через какое-то время Сергей и Алексей решили делать совместный проект и начали записывать песню. "Он начал говорить, что все делает только он. Хотя каждую нотку мы согласовывали совместно", – вспоминает Сергей.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Фев 8, 2018 в 8:55 PST

Мужчина признался, что опасается за карьеру и жизнь звездного брата: по словам Воробьева-старшего, у Алексея сейчас творческий кризис. Артист хватается за разные предложения, распыляя себя. Сергей уверен: это может закончиться очень печально.

"Ведь у Леши уже был один инсульт, если случится второй, будет совсем плохо. Поэтому нужно просто сделать выбор и бить в одну точку. Если он хочет писать песни, петь и снимать для себя клипы, то надо этим и заниматься, не продюсируя другую группу, не снимая клипы для других артистов. Ведь все невозможно делать", – переживает Сергей Воробьев.

Публикация от Алексей Воробьев-�������� ��������������. (@mr.alexsparrow) Дек 26, 2017 в 2:07 PST

Кроме того, мужчина рассказал, что Алексей испытывает серьезные сложности с деньгами. Якобы, все, что он зарабатывает автоматически поступает на счет продюсера, у которого артист потом выпрашивает себе деньги.