Бузова побила севшую в лужу Собчак

Российское аналитическое агентство блогеров (РИАБ) опубликовало рейтинг самых прибыльных Instagram-аккаунтов нашей страны. На первом месте Ольга Бузова.

Согласно исследованию агентства, за второе полугодие 2017 года певица и телеведущая заработала почти 48 миллионов рублей, просто размещая рекламу в своем аккаунте. По информации EG.ru, с лета 2017 года Бузова повысила стоимость размещения рекламы в своем аккаунте – с 200 до 400 тысяч рублей.

При этом Бузова оставила позади двух своих главных конкуренток по шоу "Дом-2". Если Ксения Бородина отстает от лидера всего на 5,7 миллиона рублей, то вот Ксения Собчак глотает пыль где-то на горизонте. За второе полугодие 2017 года она смогла продать рекламы только на 28 миллионов, отмечает сайт teleprogramma.pro.

Неудивительно, что последнее время Бузова поражает всех роскошью, которой себя окружает. Так, недавно Ольга была в отпуске в Тайланде, который обошелся ей примерно в шесть миллионов: только за аренду виллы звезда отдавала 100 тысяч долларов в сутки. А недавно певица пригласила для съемок в своем клипе "самого красивого преступника" Джереми Микса из США. Очевидно, что услуги Микса обошлись Ольге тоже недешево.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:25 PST

После тройки лидеров из числа знаменитостей в списке находятся блогеры. Четвертое место занимает популярный обозреватель гаджетов от Apple Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom. Следом за ним расположились Амиран Сардаров, Николай Соболев, Юрий Дудь и Саша Спилберг.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 27, 2018 at 12:42 PST

Кумиры молодежи оттеснили на девятое и десятое места актрису Анну Хилькевич, заработавшую за второе полугодие 17,4 миллиона рублей, и бывшего депутата Марию Кожевникову, которая распродала рекламы на 14,5 миллиона.