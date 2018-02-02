Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом

Лера Кудрявцева расстроила своих подписчиков. Телеведущая выложила фотографии в новом образе.

На кадрах из студии программы "Секрет на миллион" звезда демонстрирует поклонникам свою новую прическу. Лера завила волосы. По мнению подписчиков телеведущей, это сразу состарило Кудрявцеву. Пользователи считают, что Лере намного лучше с прямыми волосами. Они не преминули поделиться с Кудрявцевой своим бесценным мнением в комментариях.

"Лера уже как кукла , перекрашенная , какие то ресницы и глаза , просто ужас , такое ощущение что если вы чуть активнее будете двигаться с вас как со старого потолка начнет сыпаться штукатурка. Не красиво (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. Примечание редакции)", "Кудри ей идут но выглядит старше", "Как постарела Лера", "Лера кудри Вас старят", "Кудри не очень..Взрослее выглядишь..", "Не идет тебе такая укладка, выглядишь старше на много", – писали критики.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 28, 2018 at 3:29 PST

Однако их комментарии буквально тонули в объяснениях в любви и восторгах, которыми осыпали Леру поклонники. "В каком месте постарела, все краше и моложе!!!!!", "Красотка!!!! Глаз не отвести!!!!!👍👍👍👍👍", "Наша любимая красотка!!!🌹💐🌼🌷🌸🌺", "Сама нежность)))", "Все таки как меняется человек и отношение к нему,когда он полностью меняет свой имидж. Лера,вы с каждым днем поражаете своей активностью,своим оптимизмом ,красотой и заряжаете нас энергией и желанием добиваться своих целей!!!!!", "Самая самая бомба нашего телевидения обажаю вас любви и добра вам", "И не важно брюнетка ты или блондинка, главное ты человек! Со своими мыслями,принципами,желаниями. Ты женщина ,которая может быть примером для всех!", – писали Кудрявцевой восхищенные фанаты.