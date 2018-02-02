Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля

Эксклюзив Интервью Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой Как умирала от рака Людмила Сенчина Дом-2

Выбор читателей

Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
партнеры
Пятница 2 февраля
Лента новостей
21:36
В московском ресторане пьяный мужчина с пистолетом устроил дебош
21:10
В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
20:46
Полиция с собаками обыскивает самолет во Внуково
20:43
В Подольске произошел крупный пожар
19:49
Под Москвой нашли очаг опасной инфекции
19:11
На Москву обрушился снежный армагеддон
19:06
Названы страшные последствия антироссийских санкций
18:47
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
18:27
Под Москвой пациент умер в очереди к врачу
18:14
К чему снится бывший
17:55
Мобильные приложения "Аэрофлота" стали распознавать банковские карты
17:44
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
17:27
В Подмосковье перевернулась фура с кислотой
17:21
"ЕР" примет участие в акции "Россия в моем сердце"
17:12
Два бокала вина спасут от болезни Альцгеймера
17:06
Россия унижает МОК в Швейцарии
16:52
Плюнувшие на Киев украинцы рванули в Россию
16:47
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
16:36
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
16:08
Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
16:07
Известный украинский политик накинулся на журналиста с кулаками (видео)
16:05
Леопард Валера устроил пирушку для тигров и куниц (видео)
15:57
Пережившую анорексию Липницкую с важным заявлением рвут на части
15:38
Перепуганный Порошенко загнал себя в угол
15:30
Алина Кабаева хочет больше золота
15:19
"Народный контроль" проверил НПФ в регионах
15:00
Водители троллейбусов устроили битву на дороге (видео)
14:58
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
14:44
Фермеры решили накормить москвичей
14:43
Совет на выходные
14:39
Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
14:37
Уровень поддержки "ЕР" остается стабильно высоким
14:33
Растворимый кофе вызывает рак
14:31
Новый поворот в деле группы Дятлова
14:15
Ульяновские курсанты отделались испугом
14:05
Умерла самая одинокая в мире птица
14:04
Олимпийскую сборную России перед Играми-2018 потряс новый скандал
13:42
Audi A5 Sportback: быстрый комфорт
13:38
Россиянам пообещали рекордное обогащение
13:21
Почему беременным нельзя пить обезболивающее
12:51
Вскрылась смертельная опасность таблеток от диареи
12:51
Памфилова публично отчитала Пескова
12:29
Зимнее меню для похудения
12:28
Тело школьницы с пакетом на голове найдено в туалете под Москвой
12:21
Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
12:21
Народ пожертвовал предателю Родченкову огромную сумму
12:01
Россиянин задушил слишком громко храпевшую подругу
11:50
Главные события Москвы со 2 по 8 февраля
11:46
Стыдивший "мальдивца" Порошенко Киселев пошел по его стопам
11:45
Гимнаст Щербо впервые отреагировал на изнасилование украинки
11:44
Валерия Леонтьева перепутали с женщиной
11:36
На чердаке дома в Москве нашли мумию
11:16
На Украине готовится нацистский переворот
11:01
Дом Ельцина сгорел дотла перед его днем рождения
10:52
Звезду "Дома-2" обругали за фото из родильной палаты
10:43
В Москве бездомный потерпел фиаско при ограблении банка
10:35
Грядет новая мировая катастрофа
10:28
Назван рассадник опасных бактерий в доме
10:24
Актер Юрий Чернов рассказал о госпитализации
09:58
ЕС объявил войну России на Балканах
09:45
Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике
09:43
Как похудеть при сидячей работе
09:26
Пьяный студент упал на рельсы в московском метро
09:24
Украинский патриарх сделал дерзкое заявление о Путине
09:09
Тарасова пристыдила Мутко в эфире Первого канала
09:07
Центробанк лишил лицензий два московских банка
08:52
Под Москвой электричка протаранила легковушку
08:44
Долину не узнали на празднике постаревшей Началовой
08:33
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
08:19
"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами
08:19
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
22:06
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
21:59
Запад бьется в припадке из-за триумфа России на Олимпиаде
21:55
Я ошибался: найден тайный дневник студента-некрофила из Бауманки
21:33
Производство должно стать базой для цифровизации экономики
21:33
Жена со слезами проводила Белых за решетку на восемь лет
21:27
Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
21:02
Умер известный журналист Первого канала
20:53
Гороскоп здоровья на февраль
20:49
Малахов заговорил о педофилии в семье Шурыгиной
20:38
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух мужчин
20:35
Зафиксировали первый рекорд Олимпиады в Пхенчхане
20:23
Чудесное спасение енотихи попало на видео
20:10
В семье Анны Снаткиной произошла трагедия
19:45
Безумные регионы: воспитательница обучала детей собачьим командам
19:15
Американский щит ПВО оказался дырявым
19:07
США нелепо оправдались за "кремлевский доклад"
19:00
Россия одержала первую победу на Олимпиаде в Пхенчхане
18:38
Путин объявил о новом месте работы
18:36
На ленте сортировки мусора в Москве нашли труп младенца
18:35
Почему звезды боятся рожать в России
18:14
Порошенко получил "Киевским тортом" в лицо
18:02
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
18:00
Под Москвой поймали банду горе-грабителей
17:43
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
17:42
ФБР начало охоту за россиянами
17:35
Надо ли запрещать гастроли украинских артистов в России
17:17
Певица НАДИ поделилась секретами
17:10
Россия "опустила" МОК из-за мямлившего Родченкова
17:03
Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Резцова хамски отреагировала на извинения Путина
Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
Глумившийся над смертью русских военных певец приехал на заработки в Москву
Цымбалюк-Романовская заявилась в храм в развратном виде
Шоу-бизнес

Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Дмитрию Нагиеву вызвали скорую помощь во время спектакля в Калининграде. Актер и телеведущий повредил ногу.
прочитано 3407 раз

Когда шоумен находился на сцене, ему на ногу обрушились декорации. Артист получил сильный ушиб и ссадину, и организаторы выступления решили перестраховаться и вызвали Нагиеву скорую. Медики оказали актеру помощь на месте и прописали ему покой для скорейшего выздоровления. "В общем, нормально. Хромаю, но ползу", – приводит слова Дмитрия РИА ФАН.

ПО ТЕМЕ

Лишившийся работы Нагиев влез в долги

Дмитрий Нагиев сознался в своем оглушительном провале

 Дмитрий Владимирович Нагиев

Дмитрий Владимирович Нагиев актер театра и кино, шоумен

По информации Ura.Ru, фельдшеры скорой были восхищены вежливостью знаменитого артиста. Несмотря на боль он бы предельно корректен и продолжал шутит во время осмотра. Инцидент происходил во время показа спектакля "Кыся", в котором Нагиев играет главного героя одноименной повести Владимира Кунина кота Мартына. Декорации обрушились на артиста под конец спектакля, около 22:10.

В интервью журналу "Афиша" Нагиев рассказывал о постановке. "Это трагикомедия о похождениях кота – секс-террориста времен перестройки. В "Кысе" я играю кота, страдающего из-за таких же проблем, что и человек. Конечно, я как-то понаблюдал за котами, перед тем как делать эту роль. Я отталкивался от пластики животного, а не от какого-то кошачьего характера. Получился очень стебовый и озорной спектакль. В нем есть даже ненормативная лексика, но здесь, в конкретной сцене, она органична и не режет слух. Ради "Кыси" я отказался играть у Романа Виктюка в пьесе "На двоих" и от роли Баха. Я шоумен и должен быть уверен, что на спектакль, в котором я играю, придет много зрителей и он им понравится".

Ранее Dni.Ru рассказывали, чтоДмитрий Нагиев – единственный в России артист, который смог с параличом лицевого нерва добиться невероятной популярности. В 90-х мало что можно было сравнить с сериалом "Осторожно, модерн!". Не менее популярным было шоу "Окна". Но когда эти проекты один за другим закрыли, Нагиеву пришлось начинать все сначала. Сейчас артист снова нарасхват: Нагиев снялся в очередных сезонах сериалов "Кухня" и "Физрук", ведет шоу "Голос" и "Новогодний огонек", играет в театре.

Автор: Михаил Войцеховский2 февраля 2018, 20:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дмитрия Нагиева заметили на кастинге "Новой фабрики звезд"

567

комментарии

Политика

Состояние больного Порошенко резко ухудшилось
Памфилова публично отчитала Пескова
На Украине готовится нацистский переворот
ЕС объявил войну России на Балканах

Шоу-бизнес

Бузова побила севшую в лужу Собчак
У исхудавшей Пугачевой нашли зависимость
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Нагиеву срочно вызвали скорую во время спектакля

Проишествия

Поезд метро въехал в голову москвичке из-за упавшей сумки
Звезда Первого канала угодила в скандал с ФСБ
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача

Lifestyle

Звезда "50 оттенков серого" раскрыла омерзительную правду о постельных сценах
Украинский гей-русофоб Захар Май опозорился в Москве
Какая у Вас любимая развлекательная программа?
Покаяние Пчелы из "Бригады" вызвало скандал
Шоу-бизнес

Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением
Спорт

"Темный день для спорта": МОК назвал россиян обманщиками и ворами

В Международном олимпийском комитете оправдание спортсменов считают мошенничеством
Спорт

Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова

Журналистка хочет наградить беглого функционера
Шоу-бизнес

Бузова побила севшую в лужу Собчак

Певица купается в роскоши

Гороскоп

Что ждет сына Дмитрия Маликова
Совет на выходные
Гороскоп здоровья на февраль
Бизнес-гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Американские каникулы Киркорова и Орбакайте
Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко

Спорт

Перебежчики ударят Россию в спину на Олимпиаде
Двуличная Собчак восхитилась предательством Родченкова
Униженный Россией МОК готовит грязную месть
Алина Кабаева хочет больше золота

Регионы

В Подмосковье отчим три года насиловал девочку
Безумные регионы: семь казанцев отправляли детей-рабов на грабеж
Еж Пых предсказал погоду на весну (видео)
Россиянин изнасиловал в отеле юную фигуристку
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru