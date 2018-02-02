Пережившая клиническую смерть звезда "Аншлага" о страшном диагнозе

Светлана Рожкова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Звезда "Аншлага" рассказала о своем страшном диагнозе и призналась, что дважды перенесла клиническую смерть.

Светлана Рожкова прославилась благодаря участию в юмористических передачах "Аншлаг" и "Смехопанорама". Ее заметила Регина Дубовицкая и предложила переехать в Москву.

Рожкова начала работать рано. Около 18 лет она нанялась ведущей – объявляла композиторов и произведения на выступлениях симфонических и камерных оркестров. Примерно в это же время вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Андрей Богданов. Светлана подарила ему дочь Яну, но вскоре брак распался.

Рожкова пояснила: "Он был очень одаренный человек. До сих пор пишет музыку, но на тот момент в нашей стране это было не в почете. Для моего мужа самое важное в жизни – музыка, а не семья. Я очень хотела семью и детей – я это получила".

После развода она познакомилась с певцом Юрием Евдокуниным. Артисты вместе выступали и танцевали рок-н-ролл, а репетиции способствовали их сближению. Близкие отговаривали Рожкову: мол, Евдокунин не знает, что такое любовь, семья и ответственность. Однако она никого не слушала.

"Это была интуиция. Я почему-то сразу ему поверила, поверила в его любовь, в его чувства. И я, во-первых, не ошиблась, во-вторых, не разочаровалась, потому что более преданного и любящего человека я бы вряд ли встретила", – заявила Рожкова.

Светлана и Юрий вместе уже 30 лет. Рожкова подарила мужу дочь, при этом вторую беременность долго скрывала от родных. "У меня больное сердце, поэтому первые роды могли закончиться катастрофой. Мама очень переживала за меня и боялась, что вторые роды я не переживу", – уточнила артистка.

Светлана призналась, что дважды пережила клиническую смерть. "У меня было два эпизода клинической смерти. В далекой молодости по глупости я на голодный желудок выпила много алкоголя, хотя я его и не пью. Сердце остановилось, но врачи меня спасли. Во второй раз клиническая смерть была во время операции после аварии. Я видела тоннель и свет впереди, словно лечу на этот свет. Там я видела тень, образ – понимала, что там кто-то есть и спрашивает обо мне. Я поняла, что он говорит: "Еще не время". И проснулась..." – рассказала Рожкова.

Несколько лет назад врачи поставили Светлане страшный диагноз и предупредили: если не будет лечиться, умрет через полтора года. "Я не пустила все на самотек и стала лечиться. Стараюсь не думать об этом и просто живу. Я настроена еще долго жить и бороться", – отметила звезда "Аншлага".