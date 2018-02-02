У располневшей Бородиной обгорело лицо

Ксения Бородина возвращается в Россию с Сейшельских островов. Ведущая скандального телепроекта "Дом-2" призналась, что набранные за новогодние праздники килограммы никуда не ушли, да еще и лицо обгорело.

Ксения Бородина регулярно делится с подписчиками в социальной сети Instagram фотографиями с Сейшел, где отдыхает с супругом, дагестанским бизнесменом Курбаном Омаровым, а также с дочками Марусей и Теей. На сей раз телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлена в красном купальнике и солнцезащитных очках.

"Мои все дрыхнут, а мне не спится, высплюсь в самолете ✈️✈️ накупила кремов , щас буду смотреть сериал и сторожить моих))) а то если и я усну, вдруг украдут 😂😂мы без приключений не умеем, оставила айпад в самолете, жду что вернут нам тут еще часа 4 куковать люблю прямые рейсы, но на Сейшелы их не существует ((( приходится по 5-6 часов ждать 2 самолет. Москва ждет, уже 2 недели расписаны много дел 💃💃(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала она.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 1, 2018 at 6:47 PST

Ксения дала понять, что далека от идеала – появились проблемы с лицом и фигурой. По прибытии в Москву она намерена заняться спортом. "Что еще вам рассказать?) лицо обгорело ,килограммы лишние с НГ не ушли 🙈🙈🙈 спорт спорт спорт дни", – пожаловалась Бородина.

Однако многочисленные поклонники заверили ведущую, что она им нравится в любом виде. "Красивая Ксюня", "Ксюша, ты шикарная женщина и отличная мама! Пример для подражания!♥♥♥", "Какие килограммы Бородулька ты такая худышкс!!!", "Лапуся ничего у тебя лишнего нет. У се в норме👍👍👍👍👍💋💋💋", "Всем бы такие "лишние килограммы", "Ксюша где лишние кг. маленькая стройная хрупкая девочка (женщина)!!!!!!" – рассыпались в комплиментах фанаты.