В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2

Красотка из "Дома-2" Марго Овсянникова прошла тестирование на полиграфе. Результаты шокировали ее поклонников. Специалисты утверждают, что девушка занималась оказанием эскорт-услуг.

На телепроекте "Дом-2" разразился очередной скандал, связанный с темным прошлым одной из участниц. Недоброжелатели утверждали, что Марго Овсянникова раньше занималась оказанием эскорт-услуг. Чтобы очистить свое доброе имя девушка согласилась пройти проверку на полиграфе. Однако ее план провалился.

Тестирование на детекторе лжи показало, что девушка все-таки работала в этой сфере, причем весьма успешно. Оказалось, что на доходы с эскорта она смогла приобрести себе машину и квартиру. От такого откровения в шок впали поклонники красотки, ее молодой человек и даже она сама. "Знали бы вы что я вчера пережила ! Врагу не пожелаешь.....Дай Бог дальше все будет хорошо 🙏(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Марго Овсянникова.

Публикация от Маргарита Овсянникова (@mmmargaaret) Фев 10, 2018 в 2:57 PST

Однако на этом скандал не остановился. В Сети стали появляться фотографии девушки интимного характера. Недоброжелатели уверены, что снимки были сделаны в то время, когда она работала в эскорте и служили для рекламы ее услуг. Впрочем, даже в таких условиях нашлись те, кто решил защитить красотку. Они отмечают, что в современном мире нет ничего страшного в том, чтобы фотографироваться в нижнем белье.

Публикация от DOM2 HOT������ (@hotnewshome2) Фев 10, 2018 в 1:15 PST

Кроме того, Марго Овсянникову поддержала прямо на лобном месте, где шло выяснение всех грязных деталей, поддержала другая участница – Александра Чернявская (Саша Черно). "В любой ситуации-нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ!!! @mmmargaaret(аккаунт Марго Овсянниковой в Instagram – Прим. ред.) все будет хорошо", – прокомментировала она происходящее.