Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 декабря 2018 года
Елизавета Боярская родила второго ребенка
В одной из клиник Санкт-Петербурга актриса Елизавета Боярская родила второго сына. О радостном событии журналистам рассказал ее брат Сергей.
Сам молодой человек признался, что пока находится в Москве и не может лично поздравить родственницу с пополнением в семействе. Другие близкие актрисы пока хранят молчание. Возможно, сейчас они все спешат лично встретиться со счастливой мамой и времени на общение с прессой у них просто нет.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 декабря 2018 года читайте в разделе и специальных сюжетах.
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