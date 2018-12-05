Узнавать новое из жизни звезд – занятие не столько полезное, сколько интересное и расслабляющее. Хотя и хуже от этого никому тоже не будет. Тем более, что и сами знаменитости подчас рады сообщить всему миру подробности из своей личной жизни. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 5 декабря 2018 года.



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