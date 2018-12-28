Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор
В Сети появилось видео, на котором королева российской эстрады Алла Пугачева исполняет завлекательные танцевальные пируэты в коротких шортах. Запись была сделана еще в ноябре, на юбилее супруги композитора Игоря Крутого Ольги.
Ролик вызвал бурную реакцию у общественности. Хватало как восторженных, так и критических замечаний.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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